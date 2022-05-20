В МИУ убеждены, что разрушенную инфраструктуру удастся отстроить за 2 года

В Министерстве инфраструктуры Украины определили дорожную карту помощи, которая необходима сейчас и нужна для дальнейшего послевоенного восстановления страны. Об этом во время ежегодного Саммита международного транспортного форума заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Уверен, общими усилиями мы сможем восстановить разрушенное за 2 года. Команда министерства в ежедневном режиме прорабатывает список разрушенных объектов инфраструктуры", - сказал он.

Кубраков также сообщил, что на Саммите был принят документ о "Призыве к действиям" в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, в котором все присутствующие главы транспортных отраслей выразили единодушную поддержку Украины и обязались прекратить любое сотрудничество с россией и белоруссией.

Инициаторами принятия такого документа стали Великобритания, Германия, США и Литва. Еще ряд стран присоединились к его подписанию.

"Благодарен всем, кто присоединился к этому документу и был неравнодушен в это сложное время", - сказал Кубраков.

Кроме того, в рамках Саммита украинская делегация провела встречи с руководителями транспортных ведомств США, Канады, Великобритании, Германии, Болгарии, Румынии, Молдовы, Турции, а также с руководством Всемирного банка, на которых обсуждалось участие этих государств в восстановлении Украины, а также координация действий по транспортной блокаде россии.

Как известно, на саммите международного транспортного форума Украина и США подписали Меморандум о транспортном сотрудничестве.