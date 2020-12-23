В МОЗ поведали, сколько украинцев намерены привить от COVID-19

В Кабмине поведали о вакцинации от коронавируса / Reuters

План вакцинации населения от коронавируса, который недавно был утвержден Кабмином, предусматривает прививку 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко и отметил, что уже начинается подготовка кабинетов прививки и мобильных бригад, которые будут вакцинировать украинцев.

"Я понимаю, что для этого нам будет нужно 40 миллионов доз... И так у нас прописано до первого квартала 2022 года - за этот период мы готовы и сможем (при помощи - ред.) способностей наших медицинских работников, логистических (мощностей - ред.) охватить прививками 23 млн населения", - пояснил он.

Главный санврач отметил, что в государственном бюджете на 2021 год на вакцины от коронавируса заложено 2,6 млрд гривен. Кроме того, Украина должна получить вакцину в рамках механизма COVAX.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред: