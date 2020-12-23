В МОЗ поведали, сколько украинцев намерены привить от COVID-19

Стартовала подготовка кабинетов прививки и мобильных бригад, которые будут вакцинировать украинцев.
План вакцинации населения от коронавируса, который недавно был утвержден Кабмином, предусматривает прививку 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса.
Об этом в интервью Радио НВ рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко и отметил, что уже начинается подготовка кабинетов прививки и мобильных бригад, которые будут вакцинировать украинцев.
"Я понимаю, что для этого нам будет нужно 40 миллионов доз... И так у нас прописано до первого квартала 2022 года - за этот период мы готовы и сможем (при помощи - ред.) способностей наших медицинских работников, логистических (мощностей - ред.) охватить прививками 23 млн населения", - пояснил он.
Главный санврач отметил, что в государственном бюджете на 2021 год на вакцины от коронавируса заложено 2,6 млрд гривен. Кроме того, Украина должна получить вакцину в рамках механизма COVAX.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина планирует получить вакцину от COVID-19 в феврале следующего года. Киев на разных уровнях ведет переговорный процесс для ускорения процедуры получения препарата.
- Степанов уточнил, что под программу бесплатной вакцинации попадут около 21 миллиона украинцев. Среди них – медицинские работники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории лиц, которые причислены к группе риска.
- В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.\