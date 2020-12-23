УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В МОЗ поведали, сколько украинцев намерены привить от COVID-19

23 декабря 2020, 20:06
Прослушать новость
Остановить

Стартовала подготовка кабинетов прививки и мобильных бригад, которые будут вакцинировать украинцев.

вакцина,вакцинация
В Кабмине поведали о вакцинации от коронавируса / Reuters

План вакцинации населения от коронавируса, который недавно был утвержден Кабмином, предусматривает прививку 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко и отметил, что уже начинается подготовка кабинетов прививки и мобильных бригад, которые будут вакцинировать украинцев.

"Я понимаю, что для этого нам будет нужно 40 миллионов доз... И так у нас прописано до первого квартала 2022 года - за этот период мы готовы и сможем (при помощи - ред.) способностей наших медицинских работников, логистических (мощностей - ред.) охватить прививками 23 млн населения", - пояснил он.

Главный санврач отметил, что в государственном бюджете на 2021 год на вакцины от коронавируса заложено 2,6 млрд гривен. Кроме того, Украина должна получить вакцину в рамках механизма COVAX.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

вакцины Вакцина коронавирус Виктор Ляшко коронавирус в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «В МОЗ поведали, сколько украинцев намерены привить от COVID-19». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Сенцов сделал резонансное заявление о похоронах КернесаСенцов сделал резонансное заявление о похоронах Кернеса Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95 Кравчук ответил на наглое заявление Путина по Донбассу и обвинил РФКравчук ответил на наглое заявление Путина по Донбассу и обвинил РФ Все, как у "старшего брата": Украина скопировала прошлогоднюю елку в МосквеВсе, как у "старшего брата": Украина скопировала прошлогоднюю елку в Москве Отмена локдауна: Степанов рассказал подробности о карантине в УкраинеОтмена локдауна: Степанов рассказал подробности о карантине в Украине
Следующий материал

Последние новости

20:38
Коронавирус в Украине 23 декабря: за сутки нашли более 10 тыс. новых зараженных
20:28
Гороскоп для всех на 24 декабря: вираж судьбы и создание серьезных отношений Видео
20:21
Ехидна Наклз появится в Сонике-2
20:06
В МОЗ поведали, сколько украинцев намерены привить от COVID-19 Видео
20:04
В Египте отменяют празднование Нового года из-за Covid-19
Реклама
20:04
Врач развеял фейк о новом штамме коронавируса​ Видео
19:42
Ксения Мишина искусно приструнила всех хейтеров с шоу Холостячка
19:32
Новые штрафы для киевлян: за что будут наказывать перед Новым годом Видео
19:31
В Балтиморе прогремел мощный взрыв, много пострадавших
19:07
"О, эти ноги!": Анна Андрийчук разделась на провокационном фото
19:06
Ресторанный гид Michelin оконфузился с русским борщом
19:00
США ввели новые санкции против Беларуси из-за зверств силовиков
18:38
Как понять точно, что она получила оргазм: подсказки Видео
18:36
Как ФОПам получить 8 тыс грн от Зеленского: простая инструкция Видео
18:35
В Британию из ЮАР завезли более опасный штамм Covid-19 Видео
18:35
Вакцина от коронавируса для Украины: в Минздраве сделали важное заявление ​ Видео
18:31
Украина закупит COVID-тесты на полмиллиона Видео
18:23
У Кравчука прояснили вопрос подключения США и Британии к переговорам по Донбассу Видео
18:09
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
18:00
Кернес перед смертью оставил завещание: кому достанется наследство Видео
Реклама
17:43
Мендель пояснила, как двумя твитами спасла Украину
17:21
В Украину ворвется ​мощный сибирский антициклон​​: где ждать непогоды Видео
17:15
Опасности и второй шанс: подробный лунный календарь на январь 2021 года
17:13
Австралийские ученые очертили срок иммунитета к коронавирусу
17:08
Топ-5 продуктов, которые провоцируют воспаление Видео
16:41
Шмыгаль объяснил, почему бюджету-2021 грозит пересмотр
16:28
Кличко на похоронах Кернеса охотно раздавал селфи Видео
16:09
"Родители должны помнить, что их поступки отражаются на ребенке": звезда Перших ластівок Тая Щурук
16:00
"Пока что - фальцет": в Минобороны сели в лужу, комментируя отставку министра Тарана Видео
15:48
Стало известно, кому грозит штраф до 8,5 тысяч гривен за нарушение карантина Видео
15:30
Сериал Темные начала продлили и назвали последний сезон
15:28
Плата за дороги в Украине: Кабмин утвердил расценки Видео
14:53
Путин и Макрон обсудили новый нормандский саммит: в Кремле нашли повод для жалоб Видео
14:14
Прижмет сосуды: самая мощная магнитная буря декабря 2020 пришлась на праздники Видео
14:01
Сенцов сделал резонансное заявление о похоронах Кернеса Видео
13:52
"Запахнет весной": синоптик рассказала, где в Украине завтра будет +10 Видео
13:44
Bellingcat занялась провалом украинской операции по захвату "вагнеровцев" - Бутусов
13:41
Победительница Топ-модели по-украински Таня Брык хотела бросить проект
13:10
Ирина Федишин в чулочках и длинном свитере произвела фурор
12:53
У Путина раскрыли планы по строительству Северного потока-2 Видео
Реклама
12:52
Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают Зеленского Видео
12:41
Создатели Дюны обрушились на Warner Bros из-за HBO Max
12:25
Жжение внизу живота: от чего появляется неприятная боль Видео
12:08
В Харькове мужчина набил на лбу татуировку "Кернес жив" Видео
12:02
Украинская теннисистка Марта Костюк засветила сексуальные формы на нежном фото
12:02
Гороскоп для всех на 23 декабря: обманчивое чувство, жесткая схватка и старт болезней Видео
11:59
Водный коллапс в Крыму: стало известно, почему не сможет помочь даже Украина Видео
11:26
Дуров рассказал, как и когда будет монетизировать Telegram Видео
11:23
Почему болят ноги ночью: названы причины Видео
11:21
Фукс рассказал о тайном распоряжении Кернеса на случай его смерти Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять