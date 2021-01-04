В МВД прокомментировали версию о том, что Лукашенко был заказчиком убийства Шеремета

Полиция собирается проводить следственные действия в одной из стран Европы.
В МВД прокомментировали версию о том, что КГБ Беларуси готовило убийство Шеремета по заказу Александра Лукашенко.
Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что данная версия не повлияет на ход дела фигурантов, которых обвиняют в убийстве (Яна Дугарь, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко).
"Версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем", – пояснил в комментарии Стране Геращенко.
В свою очередь пресс-служба Национальной полиции сообщила, что следствие получило разрешение провести следственные действия в одной из стран Европы по делу об убийстве Шеремета.
Кроме того, в декабре 2020 года внешняя разведка Украины обнаружила определенную информацию по делу Шеремета.
"Фрагменты информации, которые есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в Интернете. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопросы убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, подчеркивается вариант отравления с использованием токсических веществ, а также подрыв", – отмечается в сообщении.
Дело Шеремета
- Напомним, Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске, был главредом Белорусской деловой газеты и зарекомендовал себя как противник режима Александра Лукашенко, пишет Википедия.
- В 1997 году в Беларуси его обвинили, в частности, в незаконной журналисткой деятельности и получении денег от иностранных служб, и приговорили к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока. Шеремет находился за решеткой несколько месяцев, а потом его отправили в Россию.
- Позже журналист переехал в Украину. Шеремет убит в Киеве 20 июля 2016 года: автомобиль, в котором он ехал, подорвали самодельным взрывным устройством.