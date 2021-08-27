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В Нацсовете по ТВ рассказали о "скабеевщине" и почему нужно отобрать лицензию у канала "Наш"

27 августа 2021, 11:05

Те, кто стоит за каналом, как рассказала председательница Нацсовета по теле- и радиовещанию Ольга Герасимьюк, "запустили бешеную хейтерскую волну".

Наш
Логотип канала "Наш" / скриншот с YouTube

В эфире канала "Наш" антиукраинская пропаганда звучит симптоматично и систематично и регулярно превращается в откровенную "скабеевщину" (по фамилии одиозной российской пропагандистки Ольги Скабеевой). Об этом заявила руководитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, сообщает Укринформ.

"Как раз недавно мы приняли решение об отмене лицензии для телеканала "НАШ" – именно за "скабеевщину"", – сказала она.

Те, кто стоит за каналом, как рассказала председательница Нацсовета, "запустили бешеную хейтерскую волну, чтобы просто достать лично каждого из нас, кто голосовал за решение о передаче в суд дела о лишении этого канала лицензии".

Тем не менее, говорит Герасимьюк, Нацсовет будет продолжать противостояние.

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Напомним, ранее, 19 августа, в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания сообщили, что обратятся в суд для аннулирования лицензии канала "НАШ" (принадлежит пророссийскому политику Евгению Мураеву).

В партии "Слуга народа" прокомментировали ситуацию. Там напомнили, что "НАШ" уже 14 раз привлекали к ответственности за разжигание ненависти и вражды, потому аннулирования лицензии – единственный выход.

С другой стороны, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков имеет иное мнение – он считает, что нельзя наказывать телеканалы за мысли, которые озвучивают гости в прямых эфирах.

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