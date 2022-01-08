В небе над Киевом пролетел гигантский флаг Казахстана

Флаг Казахстана над киевским небом / Скриншот

В субботу, 8 января, над киевским небом пролетел огромный флаг Казахстана.

Как говорится в сюжете ТСН, в воздух было запущено 32 квадратных метра голубовато-желтого флага.

Эта акция была организована Сообществом владельцев дронов в знак солидарности и поддержки граждан Казахстана. Гигантский флаг над Майданом Незалежности и Аллеей героев "Небесной сотни" поднял специальный дрон.

При этом в Сообществе утверждают, что место было выбрано не случайно. Флаг в небе именно над данными локациями стал символическим протестом против военного вмешательства иностранных стран в дела Казахстана под предлогом миротворческих операций.

"Мы поддерживаем их, чтобы они знали: они не одни. У нас происходило то же самое, между нами никаких границ нет. Хотелось бы привлечь внимание людей к этой ситуации", - рассказал соорганизатор акции Виталий Шевчук.

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Политический кризис в Казахстане

В Казахстане 2 января вспыхнули протесты из-за повышения цены на сжиженный природный газ. Протестующие требовали пересмотреть стоимость топлива, которая выросла в два раза – с 60 до 120 тенге за литр ( с 3,79 грн до 7, 58 гривен, - ред.).

4 января правительство снизило цену на сжиженный газ до 50 тенге (3,16 грн) и сообщило, что активистов не будут привлекать к ответственности за участие в протестных мероприятиях. Однако протесты не утихли, они охватили значительную часть страны и привели к многочисленным беспорядкам и столкновениям с силовыми структурами. Активисты требовали отставки Кабмина, а также прекращения коррупции и кумовства в государственной политике. В Казахстане ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января подписал указ об отставке правительства.

Для прекращения протестов Токаев обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности. Действующий председатель ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщил о намерении организации направить миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.

ОДКБ направила в Казахстан военные подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

В МВД Казахстана заявили, что во время протестов были убиты 26 протестующих, 18 человек получили ранения, более 3 тысяч арестованы полицией. В ходе столкновений погибли 18 сотрудников полиции и Нацгвардии, ранения получили 748 правоохранителей.

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