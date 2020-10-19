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В Офисе президента "приняли к сведению" решение суда по книге о Стусе

19 октября 2020, 23:29

В ведомстве напомнили, что цензура в Украине запрещена.

Справа Василя Стуса
В Офисе президента удивлены решением суда по книге / Фото Facebook Вахтанга Кипиани

В Офисе президента Украины заявили, что решение суда по книге Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса, который своим иском инициировал Виктор Медведчук, вызывает удивление, но в ведомстве его приняли к сведению.

"Приняли к сведению решение Дарницкого районного суда города Киева по книге Дело Василия Стуса. Также приняли к сведению заявления автора книги Вахтанга Кипиани и представителей издательства о намерении подать апелляцию. Это, по меньшей мере, свидетельство того, что общество готово отстаивать свои права. Безусловно, удивлены некоторыми формулировками в указанном решении. Хотя не ставим под сомнение независимость судебной ветви власти", - говорится в комментарии пресс-службы главы государства.

В Офисе президента отметили, что истец Медведчук не является просто персонажем книги, а он действительно участвовал в данных событиях, что подтверждено документами.

"Большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела. То есть сугубо документальная основа книги не вызывает никаких сомнений. Следовательно, именно по этой логике книги, Медведчук В.В. является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто "персонажем произведения". Поведение участника проанализировано исключительно на основании документально зафиксированных фактов, которые не являются продуктом литературного творчества авторов и литературной выдумкой", - пояснили в ОП.

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"Исходим из того, что научные исследования истории, обработки материалов истории нашего народа, в частности с помощью инструментов публицистики, не могут ограничиваться через эмоции отдельных участников событий прошлого. Независимо от сегодняшнего статуса и политической позиции этих участников. Призываем всех граждан иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа и действия или бездействие отдельных лиц", - отметили в ОП.

Дело Василия Стуса

  • Напомним, Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск главы политсовета партии Опозиционная платформа – За жизнь, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука к журналисту и историку Вахтангу Кипиани и запретил распространять тираж книги Дело Василия Стуса без разрешения политика.

  • Книгу Дело Василия Стуса авторства Вахтанга Кипиани, которую 19 октября суд запретил распространять по иску Виктора Медведчука, в Интернете неизвестные предприимчивые граждане начали продавать по 1500 гривен за один экземпляр.

Виктор Медведчук Василий Стус Вахтанг Кипиани новости Украины офис президента Зеленский новости
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