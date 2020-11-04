В Офисе Зеленского назвали причину увольнения Трофимова

Сергей Трофимов / Украинская правда

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о причинах увольнения Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя ОП.

Как подчеркнул он в комментарии Украинской правде, Трофимов лишился своего места в ОП за "определенные недоработки в региональной модерации".

"У нас ведь накопились определенные недоработки в региональной модерации, часть из которых негативно отразилась на коммуникациях Офиса и местных органов власти", - пояснил Подоляк.

Он отметил, что Трофимов остаётся в команде на должности советника президента. А круг его компетенций и ответственности "прямо сейчас окончательно определяется".

В комментарии Фокусу Подоляк добавил: "В том, что региональные элиты иногда слишком вольно трактуют ключевые принципы разделения властей и позволяют себе чрезмерную негативизацию отдельных государственных инициатив, виноват далеко не только Сергей Владимирович".

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"Трофимов, как мне кажется, несколько мягковат для того, чтобы жестко модерировать региональные истории", – резюмирует Подоляк.

По информации издания, в окружении президента на место Трофимова рассматривают Кирилла Тимошенко, заместителя главы ОП.

Обратим внимание, что по данным Telegram-канала Легитимный, Трофимова "слили" из-за того, что он полностью провалил региональный кейс и коммуникацию с региональными элитами. По данным ресурса, за отставкой Трофимова стоит глава ОП Андрей Ермак.

Отставка Трофимова: что было раньше