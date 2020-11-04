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В Офисе Зеленского назвали причину увольнения Трофимова

4 ноября 2020, 15:29

Михаил Подоляк рассказал о "недоработках" Сергея Трофимова.

Сергей Трофимов
Сергей Трофимов / Украинская правда

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о причинах увольнения Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя ОП.

Как подчеркнул он в комментарии Украинской правде, Трофимов лишился своего места в ОП за "определенные недоработки в региональной модерации".

"У нас ведь накопились определенные недоработки в региональной модерации, часть из которых негативно отразилась на коммуникациях Офиса и местных органов власти", - пояснил Подоляк.

Он отметил, что Трофимов остаётся в команде на должности советника президента. А круг его компетенций и ответственности "прямо сейчас окончательно определяется".

В комментарии Фокусу Подоляк добавил: "В том, что региональные элиты иногда слишком вольно трактуют ключевые принципы разделения властей и позволяют себе чрезмерную негативизацию отдельных государственных инициатив, виноват далеко не только Сергей Владимирович".

Читайте такжеБогдан объяснил, почему ему страшно за ЗеленскогоСоветник главы ОП считает, что чрезмерная публичная агрессия отдельных представителей органов власти — следствие не до конца отработанных пакетов децентрализационных законов.

"Трофимов, как мне кажется, несколько мягковат для того, чтобы жестко модерировать региональные истории", – резюмирует Подоляк.

По информации издания, в окружении президента на место Трофимова рассматривают Кирилла Тимошенко, заместителя главы ОП.

Обратим внимание, что по данным Telegram-канала Легитимный, Трофимова "слили" из-за того, что он полностью провалил региональный кейс и коммуникацию с региональными элитами. По данным ресурса, за отставкой Трофимова стоит глава ОП Андрей Ермак.

Отставка Трофимова: что было раньше

  • Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению.
  • Соответствующий указ № 482/2020 от 4 ноября размещен на сайте главы государства.
  • "Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
  • В то же время, указом № 483/2020 от 4 ноября президент назначил Трофимова своим внештатным советником.
  • Ранее сам Трофимов заявлял, что только президент может оценивать его работу на том или ином направлении.
  • Трофимов был назначен на должность первого заместителя главы Администрации президента 21 мая 2019 года и переназначен на должность первого заместителя руководителя президентского Офиса 25 июня 2019 года.
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