В октябре стал коммунистом, в декабре - умер: ВСУ "зажмурили" оккупанта с интересной биографией

48-летнего бизнесмена-коммуниста похоронили в Костроме 26 декабря.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

В Украине был ликвидирован российский коммунист, который отправился на войну добровольцем.

48-летнего бизнесмена-коммуниста похоронили в Костроме, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе

"Одно только словосочетание - бизнесмен-коммунист чего стоит. Вячеслав Мзоков был руководителем компании, которая занималась электросвязью. В конце октября Мзоков явился в костромское отделение КПРФ с просьбой принять его в партию. А на фоне объявили частичную мобилизацию, решил пойти на войну добровольцем. Похоронили 26 декабря", - отметил расследователь.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай" , который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко , который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

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