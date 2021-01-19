УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Крыголам расчувствовался": в соцсетях высмеяли Порошенко за "наивную" рекламу шоколадки

19 января 2021, 15:31

Новоизбранный городской глава Борисполя показал Порошенко шоколадку.

Порошенко
В политическом ролике Порошенко показали шоколадку Roshen / Reuters

Пятый президент Украины Петр Порошенко, лидер политической партии Европейская солидарность поздравил с победой на выборах мэра Борисполя Владимира Борисенко, представителя своей партии. В ответ на поздравление новоизбранный городской глава показал ему шоколадку Roshen, подаренную избирательницей.

"Вчера на один из избирательных участков приехала бабушка, которой исполнится 90 лет в этом году. Выпила лекарств, вызвала себе такси, не побоялась 20-градусного мороза и приехала на участок. Приехала, чтоб проголосовать за меня. И пикантность этой ситуации придает то, что она подошла к члену комиссии и сделала мне подарок. Вот эту шоколадку!" - рассказал Борисенко, после чего достал из кармана пиджака шоколадку "Roshen" и продемонстрировал ее Порошенко.

Бывший гарант в ответ заулыбался и сказал: "Вау! Спасибо!"

Отметим, в соцсетях этот ролик уже раскритиковали.

"Маркетологи в шоке! Замечен лучший продакт-плейсмент в истории... Петр Порошенко записал коллаборацию вместе с новым мэром Борисполя Владимиром Борисенко. Мэр благодарил всех своих выборщиков и рассказал трогательную историю о том, как на участок пришла бабуля и передала Владимиру презент. Неожиданно им оказалась... шоколадка Roshen. Крыголам расчувствовался и поблагодарил бабулю. Жмем руку, обнимем, фиксируем повышение продаж", - пишет Геннадий Швыдкий.

Что о Порошенко сообщалось ранее:

  • Бывший военнослужащий полка Азов Максим Ярош напал в самолете на пятого президента Украины Петра Порошенко, который возвращался с отдыха на Галапагосских островах, и упрекнул его за то, что он "променял казацкое Рождество на острова".
  • В Сети появилась информация о том, что бывший гарант Петр Порошенко в этом году проводит свой новогодний отпуск на Галапагосских островах (Эквадор).

Петр Порошенко шоколад новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Крыголам расчувствовался": в соцсетях высмеяли Порошенко за "наивную" рекламу шоколадки». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Кофейня на столичных Позняках нарвалась на гнев украинцев за неуважение к закону о языкеКофейня на столичных Позняках нарвалась на гнев украинцев за неуважение к закону о языке Когда развалится Крымский мост: ученый дал неожиданный прогнозКогда развалится Крымский мост: ученый дал неожиданный прогноз "Дикая вещь в современной Европе": как в обществе отреагировали на украинизацию сферы услуг"Дикая вещь в современной Европе": как в обществе отреагировали на украинизацию сферы услуг Реформа старшей школы в Украине: в Раде прояснили вопрос и раскрыли планыРеформа старшей школы в Украине: в Раде прояснили вопрос и раскрыли планы В Украине избавятся от маршруток: что ждет пассажиров общественного транспортаВ Украине избавятся от маршруток: что ждет пассажиров общественного транспорта
Следующий материал

Последние новости

16:57
Уход от санкций США: в Германии приняли решение по спасению Северного потока-2
16:56
Гороскоп на 20 января для всех: солидная прибыль и встреча с человеком мечты Видео
16:36
Им не страшны крещенские морозы: как простые украинцы и политики купались в ледяной воде Фото Видео
16:23
Синоптик назвал регион Украины, которому грозит зимний погодный удар Видео
16:07
У Кравчука раскрыли условие сделки Украины и России по Донбассу Видео
Реклама
16:00
"В тундру, на Север, на 20 лет": Жириновский изошел слюной по поводу Навального Видео
15:57
Владимир Зеленский сделал карьеру Леси Никитюк
15:49
Эпидемия коронавируса в Украине: Комаровский сказал, от чего нельзя отказываться
15:31
"Крыголам расчувствовался": в соцсетях высмеяли Порошенко за "наивную" рекламу шоколадки
15:21
В Минфине рассказали о перспективах дефолта в Украине Видео
15:09
"Тело болело два дня": телеведущий испытал на себе традиционное развлечение в Таиланде
15:07
"Шаг назад": эксперт раскритиковал возвращение к регулированию цен на газ
15:03
Министр предупредил, какие убытки грозят Украине из-за Северного потока-2 Видео
14:44
В Минске объявили о записи, опровергающей пленки об убийстве Шеремета Видео
14:41
Сумасшедшая коммуналка: в Сети публикуют квитанции с огромными счетами за отопление Видео
14:34
Символ погибели: Путин во время крещенского купания допустил фатальную ошибку Видео
14:23
Стало известно, когда начнутся съемки фильма Джон Уик 4
14:23
Тошнота: домашние способы избавиться от неприятного состояния Видео
14:10
Фигурант скандала с "корабельной сосной" стал соавтором закона против сексизма Видео
14:03
Американский пульмонолог рассказал, от чего зависит тяжесть течения коронавируса Видео
Реклама
13:55
"Мракобесие": Алена Мозговая разозлила Сеть фото с ребенком в Крещение
13:51
ГБР сообщило о подозрении главе КСУ Тупицкому Видео
13:45
"Не дождался порции еды": разгромлен фейк насчет смерти мужчины во Львове
13:38
В Беларуси прокомментировали слухи о бойцах ФСБ на границе с Украиной Видео
13:31
Газпром допустил уничтожение Северного потока-2: у Путина разразились заявлением Видео
13:13
Степанов рассказал, откуда Украина берет ПЦР-тесты Видео
12:35
У Зеленского отреагировали на попытку Тупицкого попасть в здание КСУ Видео
12:19
Красивые поздравления с Днем супруга 2021 – открытки и пожелания для мужа
12:01
В Слуге народа рассказали, кого готовят на пост премьера вместо Шмыгаля Видео
11:54
Пищевая сода: 7 способов использования дома, которые улучшают здоровье Видео
11:54
В Украине изменили правила продажи валюты: НБУ объявил о главных новшествах Видео
11:45
Ирину Билык могут жестко наказать за выступление на празднике Лукашенко
11:34
Для 14 облгазов снизили тарифы на распределение газа: Шмыгаль объяснил нюансы Видео
11:34
Гороскоп на 19 января для всех: наслаждение любовью и нужные связи Видео
11:30
Приход Байдена означает неизбежную достройку Северного потока-2 мнение
11:12
Суррогатная мать родила сына Юлии Началовой
10:47
"Подленький фейк Кабмина": нардеп объяснил, кого коснется снижение цен на газ Видео
10:47
Обучение в школах после локдауна: в МОН рассказали, когда детей вернут за парты Видео
10:42
"Шикарная": Настя Каменских взволновала своей красотой на жарком фото
10:23
Байден пойдет на уступки: в России оценили шансы на ослабление санкций против Северного потока-2 Видео
Реклама
10:18
Душевные поздравления с Крещением своими словами и бесплатные картинки Видео
10:06
Снежная стужа до -23º: похолодание в Украине продолжается Видео
10:01
"Гарри буквально убит горем": переезд в США кардинально повлиял на принца Гарри и Меган Маркл
10:01
Эпоха Меркель заканчивается, и это плохая новость для Украины мнение
10:00
Игры власти с тарифами: начался чат с Александром Скубченко
09:59
Выборы мэра Харькова: когда в городе будут определяться с преемником Кернеса Видео
09:24
Крушение сухогруза Arvin: в МИД подтвердили гибель двух украинцев Видео
09:17
Стало известно о планах по срыву инаугурации Байдена Видео
08:44
Крещение Господне – приметы, традиции и запреты праздника Видео
08:23
Украина Зеленского - это страна-деградант, не имеющая будущего мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять