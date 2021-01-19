"Крыголам расчувствовался": в соцсетях высмеяли Порошенко за "наивную" рекламу шоколадки

Новоизбранный городской глава Борисполя показал Порошенко шоколадку.
Пятый президент Украины Петр Порошенко, лидер политической партии Европейская солидарность поздравил с победой на выборах мэра Борисполя Владимира Борисенко, представителя своей партии. В ответ на поздравление новоизбранный городской глава показал ему шоколадку Roshen, подаренную избирательницей.
"Вчера на один из избирательных участков приехала бабушка, которой исполнится 90 лет в этом году. Выпила лекарств, вызвала себе такси, не побоялась 20-градусного мороза и приехала на участок. Приехала, чтоб проголосовать за меня. И пикантность этой ситуации придает то, что она подошла к члену комиссии и сделала мне подарок. Вот эту шоколадку!" - рассказал Борисенко, после чего достал из кармана пиджака шоколадку "Roshen" и продемонстрировал ее Порошенко.
Бывший гарант в ответ заулыбался и сказал: "Вау! Спасибо!"
Отметим, в соцсетях этот ролик уже раскритиковали.
"Маркетологи в шоке! Замечен лучший продакт-плейсмент в истории... Петр Порошенко записал коллаборацию вместе с новым мэром Борисполя Владимиром Борисенко. Мэр благодарил всех своих выборщиков и рассказал трогательную историю о том, как на участок пришла бабуля и передала Владимиру презент. Неожиданно им оказалась... шоколадка Roshen. Крыголам расчувствовался и поблагодарил бабулю. Жмем руку, обнимем, фиксируем повышение продаж", - пишет Геннадий Швыдкий.
Что о Порошенко сообщалось ранее:
- Бывший военнослужащий полка Азов Максим Ярош напал в самолете на пятого президента Украины Петра Порошенко, который возвращался с отдыха на Галапагосских островах, и упрекнул его за то, что он "променял казацкое Рождество на острова".
- В Сети появилась информация о том, что бывший гарант Петр Порошенко в этом году проводит свой новогодний отпуск на Галапагосских островах (Эквадор).