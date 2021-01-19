"Крыголам расчувствовался": в соцсетях высмеяли Порошенко за "наивную" рекламу шоколадки

В политическом ролике Порошенко показали шоколадку Roshen / Reuters

Пятый президент Украины Петр Порошенко, лидер политической партии Европейская солидарность поздравил с победой на выборах мэра Борисполя Владимира Борисенко, представителя своей партии. В ответ на поздравление новоизбранный городской глава показал ему шоколадку Roshen, подаренную избирательницей.

"Вчера на один из избирательных участков приехала бабушка, которой исполнится 90 лет в этом году. Выпила лекарств, вызвала себе такси, не побоялась 20-градусного мороза и приехала на участок. Приехала, чтоб проголосовать за меня. И пикантность этой ситуации придает то, что она подошла к члену комиссии и сделала мне подарок. Вот эту шоколадку!" - рассказал Борисенко, после чего достал из кармана пиджака шоколадку "Roshen" и продемонстрировал ее Порошенко.

Бывший гарант в ответ заулыбался и сказал: "Вау! Спасибо!"

Отметим, в соцсетях этот ролик уже раскритиковали.

"Маркетологи в шоке! Замечен лучший продакт-плейсмент в истории... Петр Порошенко записал коллаборацию вместе с новым мэром Борисполя Владимиром Борисенко. Мэр благодарил всех своих выборщиков и рассказал трогательную историю о том, как на участок пришла бабуля и передала Владимиру презент. Неожиданно им оказалась... шоколадка Roshen. Крыголам расчувствовался и поблагодарил бабулю. Жмем руку, обнимем, фиксируем повышение продаж", - пишет Геннадий Швыдкий.

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