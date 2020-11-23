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В Раде подсчитали количество больных COVID-19

23 ноября 2020, 22:02

По словам народной избранницы Елены Кондратюк, сейчас болеет 27 нардепов.

рада маска
Выяснилось, сколько нардепов болеет коронавирусом

По состоянию на сегодня в парламенте коронавирусом болеют 27 народных избранников, а также 34 работника аппарата Рады.

Среди тех, кто заразился - спикер парламента Дмитрий Разумков, а также его первый заместитель Руслан Стефанчук. Об этом в своем Facebook сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Информирую о текущем состоянии дел в Верховной Раде Украины. Парламент работает в привычном режиме. К сожалению, по состоянию на 23 ноября COVID-19 болеет 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВРУ. Мы желаем нашим коллегам и всем, кто сейчас болеет, скорейшего выздоровления", - написала в соцсети Кондратюк.

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Также по ее словам, многие парламентарии обеспокоены тем, что правительство до сих пор не подало доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год.

"Парламент готов рассматривать проект Госбюджета на следующий год во втором чтении, как только он будет готов", - подчеркнула Кондратюк.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заразился коронавирусом. Он получил положительный тест на COVID-19.
  • 23 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Киеве, Харьковской и Черкасской областях недостаточное количество кроватей с кислородом.
  • 20 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором министерство будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине. По его словам, локдаун потребуют, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.
  • 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

Верховная Рада коронавирус Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук коронавирус Украина
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