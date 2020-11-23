В Раде подсчитали количество больных COVID-19

Выяснилось, сколько нардепов болеет коронавирусом

По состоянию на сегодня в парламенте коронавирусом болеют 27 народных избранников, а также 34 работника аппарата Рады.

Среди тех, кто заразился - спикер парламента Дмитрий Разумков, а также его первый заместитель Руслан Стефанчук. Об этом в своем Facebook сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Информирую о текущем состоянии дел в Верховной Раде Украины. Парламент работает в привычном режиме. К сожалению, по состоянию на 23 ноября COVID-19 болеет 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВРУ. Мы желаем нашим коллегам и всем, кто сейчас болеет, скорейшего выздоровления", - написала в соцсети Кондратюк.

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Также по ее словам, многие парламентарии обеспокоены тем, что правительство до сих пор не подало доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год.

"Парламент готов рассматривать проект Госбюджета на следующий год во втором чтении, как только он будет готов", - подчеркнула Кондратюк.

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