В Раде предложили отменить карантин выходного дня: что говорят в Минздраве

Карантин выходного дня предложили отменить / УНИАН

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня, сообщила исполняющая обязанности главы ВР Елена Кондратюк.

Как подчеркнула она в ходе заседания согласительного совета парламента, трансляция которого велась телеканалом Рада, соответствующую рекомендацию парламент предоставит Кабинету министров.

"Кабинет министров прибегнул к так называемым неоднозначным решениям, которые ставят многих граждан в безвыходное положение. Именно поэтому было сегодня зарегистрировано тоже под моим руководством специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительству", - сказала Кондратюк.

Карантин выходного дня: позиция Минздрава

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак заявила о том, что действенность карантина выходного дня станет понятной ориентировочно через две недели после начала его введения.

В ходе онлайн-брифинга, трансляция которого проходила в Facebook Минздрава, она напомнила, что основной целью введения карантина выходного дня является снижение нагрузки на медицинскую систему.

"Мы оценим действенность карантина выходного дня по динамике госпитализации. Это не будет по сегодняшним показателям. Нужно, чтобы прошло минимум 10-14 дней. И после оценки того, как действует карантин выходного дня, мы будем предлагать следующие шаги, следующие решения", - сказала Микичак.

Читайте такжеГлавный итог карантина выходного дняПо ее словам, сегодня ни одна, даже самая развитая экономика мира, не справляется с COVID-19, поэтому каждая страна выбирает пути преодоления передачи вируса от одного человека к другому, в частности введением ограничительных мер.

"Мы выбираем такой вариант карантина, такой вариант ограничительных мер, которые не убьют нашу хронически больную экономику. Мы понимаем, что если не будет работать экономика, то не смогут работать наши больницы, не будет возможности их профинансировать", - добавила Микичак.

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Карантин выходного дня в Украине: