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"В реанимации телефон возьмет жена и вычислит любовниц": на Херсонщине врач шуткой призвал мужчин вакциницироваться

8 октября 2021, 17:40
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"Чтобы не спалиться перед женой насчет любовниц, вакцинируйтесь" - главный санитарный врач Херсонщины Юрий Ромаскевич оригинально призвал к вакцинации.

Вакцинация
На Херсонщине врач шуткой призвал мужчин вакциницироватьс я/ УНИАН

Главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич решил в шуточном тоне призвал жителей региона к немедленной вакцинации от коронавируса COVID-19. Свой призыв он направил на мужчин и опубликовал в социальную сеть Facebook.

"Не забывайте, что когда мы положим вас в нашу реанимацию, мы отдадим ваши вещи и телефон жене и она вычислит всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь", – написал Ромаскевич.

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Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выдвинул требование к своим сотрудникам.

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Он пригрозил уволить невакцинированных от COVID-19 работников горсовета и дал им двухнедельный срок на проведение вакцинации.

Далее, чиновник говорил, что лично заплатит премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса COVID-19.

Однако, позднее он на своей странице в социальной сети Facebook мэр сказал, что всего лишь пошутил.

"Дам премию в 100 тысяч гривен той, кто вопреки различным распространенным слухам забеременеет после вакцинации. Шучу, конечно. Но в сказанном смешного мало", – подытожил Марцинкив.

Позднее Марцинкив пообещал выплатить миллион гривен тому городскому учебному заведению, которое первым сможет добиться от сотрудников стопроцентной вакцинации от COVID-19.

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новости Херсона вакцинация
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