В РФ объяснили, почему Путин будет искать повод для срыва встречи с Зеленским

Владимир Путин не хочет встречаться с Владимиром Зеленским, уверен Леонид Гозман.
Президент России Владимир Путин будет искать любые предлоги, чтобы не встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил российский политик Леонид Гозман.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, Путин не хочет встречаться с Зеленским, потому что эта встреча для него означает что он признает президента Украины равным себе.
"Во-вторых, что он признает свое участие в войне с Украиной. Чего ему не хочется делать, он все время говорит о трактористах, шахтерах, которые там якобы воюют, якобы там гражданская война", - пояснил он.
Российский эксперт обратил внимание на то, что Путин предварительно согласился встретиться с Зеленским "только потому, что на него давит Европа и говорит ему: у тебя конфликт, ты должен разговаривать".
"Мне кажется, встреча более важна для Зеленского, а Путин будет искать какие-нибудь предлоги, чтобы от нее отказаться. В частности, нынешние украинские санкции – замечательный предлог, чтобы отказаться от встречи", - добавил Гозман.
Ранее Зеленский обратился к Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
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В ответ Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
Позднее Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.