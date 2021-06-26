В РФ объяснили, почему Путин будет искать повод для срыва встречи с Зеленским

В РФ оценили перспективу встречи президентов Украины и России / УНИАН

Президент России Владимир Путин будет искать любые предлоги, чтобы не встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил российский политик Леонид Гозман.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, Путин не хочет встречаться с Зеленским, потому что эта встреча для него означает что он признает президента Украины равным себе.

"Во-вторых, что он признает свое участие в войне с Украиной. Чего ему не хочется делать, он все время говорит о трактористах, шахтерах, которые там якобы воюют, якобы там гражданская война", - пояснил он.

Российский эксперт обратил внимание на то, что Путин предварительно согласился встретиться с Зеленским "только потому, что на него давит Европа и говорит ему: у тебя конфликт, ты должен разговаривать".

"Мне кажется, встреча более важна для Зеленского, а Путин будет искать какие-нибудь предлоги, чтобы от нее отказаться. В частности, нынешние украинские санкции – замечательный предлог, чтобы отказаться от встречи", - добавил Гозман.

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Ранее Зеленский обратился к Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.

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В ответ Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".

Позднее Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.