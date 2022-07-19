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В РФ показали сюжет про семью ликвидированного оккупанта, у него на кухне - холодильник из Украины

19 июля 2022, 09:27

Семья солдата оккупационной армии утверждает, что холодильник куплен 7 лет назад с рук у семьи, которая приехала с Алтая. Война в Украине идет с 2014 года.

Илья Василенко
21-летний Илья Василенко пошел убивать украинцев, однако его ликвидировали уже 25 февраля / скриншот

В России сняли сюжет о семье военного оккупационной армии, который был ликвидирован в Украине, а теперь его родные жалуются на отсутствие компенсации. При этом в квартире российского захватчика стоит холодильник, который вероятно был украден в Украине.

Украденное имущество украинцев заметили в программ "А поговорить?", опубликованной на YouTube-канале.

На холодильнике видна надпись на украинском языке по гарантийному сроку обслуживания: "2 роки повна гарантія".

21-летний Илья Василенко пошел убивать украинцев, однако его ликвидировали уже 25 февраля. Теперь семья оккупанта жалуется, что его родным отказались выплачивать компенсацию, поскольку семья, в которой он рос – приемная. Семья захватчика говорит, что "он никого не обидел в своей жизни".

Илья Василенко
Илья Василенко был ликвидирован 25 февраля / скриншот
Скриншот кадра программы

В комментариях к видео россиянам порекомендовали поинтересоваться, а что случилось с владельцами украденного холодильника, которым теперь беззастенчиво пользуется семья ликвидированного.

В Сети пишут:

  • "Теперь я хочу сюжет о том, какая история у этого холодильника"
  • "Почувствовала холод на спине, когда увидела этот холодильник"
  • "Нужно теперь провести расследование, взять номер холодильника, пробить6 кто его покупал и где, и взять интервью у людей, кто и как у них украл холодильник"
  • "Лучше бы о холодильнике сняли! У холодильника судьба трагичнее, чем у этой семьи!"
  • "Снимите лучше сюжет о судьбе настоящих владельцев холодильника. Живы ли они вообще?"
  • "Можно уже переименовывать сюжет в "О холодильнике". Будет просматриваться на канале"

Позже ведущая программы Ирина Шихман опубликовала в своем Telegram-канале информацию о том, откуда у семьи оккупанта взялся этот холодильник. Он якобы куплен 7 лет назад с рук у семьи, которая приехала с Алтая. Холодильник - 2012 года выпуска. Как долго он пробыл у предыдущих владельцев - неизвестно.

Отметим, в первый раз российская армия вторглась на территорию Украины (на Донбасс и в Крым) в 2014 году, то есть 8 лет назад.

Как сообщал Главред, оккупанты разобрали и вывезли солнечную электростанцию, которая является крупнейшей в Украине. Она находится в Токмаке Запорожской области на площади почти 100 га.

Кроме того, российские оккупанты украли в Харьковской области подвижной состав Укрзализныци и сделали из него бронепоезд. Он получил название Енисей и якобы предназначен для ведения инженерной разведки и доставки боеприпасов до линии фронта, а на самом деле – для боевых действий при охране вражеских коммуникаций.

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