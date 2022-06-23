Оккупанты украли самую большую солнечную электростанцию в Украине: была как 100 футбольных полей

Оккупанты украли крупнейшую солнечную электростанцию в Украине / Еэпэгду

Оккупанты разобрали и вывезли солнечную электростанцию, которая является крупнейшей в Украине. Она находится в Токмаке Запорожской области на площади почти 100 га. Об этом заявил Денис Казанский.

Солнечная электростанция Tokmak Solar Energy СЭС 50 МВт была введена в эксплуатацию в 2018 году. Ее владельцами были местные депутаты Руслан Божко и Александр Репкин.

Как известно, электроэнергия этой станции обеспечивала шесть районов области, в том числе почти все курорты на побережье Азовского моря.

Оккупанты украли крупнейшую солнечную электростанцию в Украине / Еэпэгду

По данным Vlasti.net местные жители видели, как оккупанты разбирали солнечные панели, паковали и вывозили в неизвестном направлении. Площадь этой станции равнялась площади почти 100 футбольных полей.

По данным компании на территории электростанции было установлено 160 тыс. солнечных панелей.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что фермер на Херсонщине ликвидировал российских оккупантов, которые хотели украсть его технику. Вместе с охраной он открыл огонь по врагам и убил двоих захватчиков.

"Они были в военной форме, сказали, что забирают технику "на нужды армии". Когда мы не согласились, то начали еще больше "быковать". Охрана не испугалась, открыла огонь. Двое 200-х, еще парочка 300-х сбежали. Ждем новых визитов", – добавил предприниматель.

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