В Запорожской области русские утопили в реке броневик с украденными у украинцев вещами/ скриншот из видео, УНИАН

Российские агрессоры во временно оккупированном городе Токмак нагрузили полный бронированный автомобиль украденными у украинцев плазмами, роутерами и мешками с аграрной продукцией, но потом трагикомически свалились в реку Молочная. Об этом сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".

"В Токмаке попала в аварию, перевернулась и упала в реку машина с наворованным имуществом. Очевидцы сообщают, что в бронированном авто были плазмы, роутеры и агромешки. Машина свалилась в реку Молочная", ‒ отмечено в сообщении.

Кроме того, в Сети опубликовали видео инцидента, которое было снято очевидцами. На нем видна лежащая вверх колесами машина, частично точащая из руки. Кузов у нее открыт ‒ то есть оккупанты вытаскивали то, что не повредилось при падении и попадании внутрь автомобиля воды.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что фермер на Херсонщине ликвидировал российских оккупантов, которые хотели украсть его технику. Вместе с охраной он открыл огонь по врагам и убил двоих захватчиков.

"Они были в военной форме, сказали, что забирают технику "на нужды армии". Когда мы не согласились, то начали еще больше "быковать". Охрана не испугалась, открыла огонь. Двое 200-х, еще парочка 300-х сбежали. Ждем новых визитов", – добавил предприниматель.

Позднее мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров написал об очередном смертельном подарке украинских фермеров для оккупантов.

"Недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевание у тех рашистов, которые воровали ее у фермеров. И это очередная разновидность партизанского движения, сопротивления, которое есть сегодня на территории Мелитопольского района. Не надо у нас ничего воровать, это все выращивалось сильным трудом наших фермеров", - рассказал Федоров.

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