В Ровенской области в один день умерли супруги-врачи / УНИАН

Трагедия произошла в городе Дубно Ровенской области – там в течение дня в пятницу, 8 октября, умерли двое врачей — супруги Алина и Василий Чернюк.

Как сообщил на своей Facebook-странице заведующий Дубненского отделении паллиативной помощи областной больницы Николай Кружайло, утром отошла в вечность семейная врач с многолетним стажем Алина Чернюк.

Причину смерти не медик не сообщил, отметив лишь, что известная в городе врач болела. "Болезнь коварная, приходит потихоньку, без предупреждения и делает свое черное дело", — написал он.

Вечером того же дня стало известно о смерти ее мужа — Василия Чернюка, который работал врачом акушером-гинекологом в Дубенском роддоме. Он долгое время боролся с тяжелой болезнью.

"Известие о сегодняшней смерти жены, отняло у него последние силы и он скончался чтобы почить в Боге с ней навеки", — отметил Николай Кружайло.

Ранее в Одессе в одной из инфекционных больниц в течение 30 минут скончалась супружеская пара. Супруги заболели коронавирусом, и сперва лечились в домашних условиях. А потом, когда их состояние здоровья резко ухудшилось, мужа и жену экстренно госпитализировали в больницу. Но было уже слишком поздно.