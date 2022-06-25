В Сарнах вражеские ракеты попали в СТО и автомойку, есть жертвы

Последствия ракетного удара по Сарнам / Telegram

В Ровенской области войска России нанесли ракетный удар по городу Сарны, на данный момент известно о трех погибших, сообщает в Telegram глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

"За моей спиной последствия ракетных ударов по городу Сарны Ровенской области. Две ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры - это СТО и с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. По предварительным данным, трое погибших, четверо потерпевших находятся в больницах", - отметил он.

По его словам, двое пострадавших в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут быть люди.

Массированный ракетный удар по Украине

Напомним, рано утром в субботу, 25 июня, российские захватчики нанесли массовый удар ракетами по Украине. Взрывы прогремели в шести областях – Киевской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Львовской и Днепропетровской.

Сообщалось, что оккупанты массово ударили ракетами по военным объектам возле Житомира. Самолеты подлетели со стороны Беларуси и выпустили 30 ракет.

По Львовщине оккупанты выпустили шесть ракет из Черного моря. Две ракеты сбили силы противовоздушной обороны. Остальные четыре попали в военный объект в Яворовском районе. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.

Как сообщалось в сводке Генштаба ВСУ, украинские воины остановили штурм врага на нескольких направлениях. Однако оккупанты усилили обстрелы приграничных районов Украины.

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