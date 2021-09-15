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В семи регионах Украины превышены показатели COVID-госпитализаций - Минздрав

15 сентября 2021, 11:17

Нормы превышены в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской и Ровенской областях.

Смерть, коронавирус
В семи областях превышены показатели госпитализаций пациентов с коронавирусом / Reuters

По состоянию на 15 сентября вся Украина находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. При этом растет количество регионов, в которых эпидемиологические показатели вышли за пределы нормы.

В частности, нормы превышены в семи областях Украины. Как сообщается на сайте Минздрава, это Винницкая область - 83,0%; Волынская область - 64,7%; Закарпатская область - 62,8%; Ивано-Франковская области - 60,6%; Луганская область - 82,8%; Львовская область - 75,5%; Ровенская область - 51,9%.

moz.gov.ua

Отметим, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Тем временем первый регион уже переходит в "желтую" зону. Новые правила начнут действовать в Закарпатье уже со следующей недели - с понедельника, 20 сентября. Это означает, что работать там смогут только те учебные заведения, где по крайней мере первой дозой вакцинированы не менее 80 процентов сотрудников. В правительстве не исключают, что вскоре зеленую зону покинут все области.

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Коронавирус и карантин в Украине

По состоянию на утро среды, 15 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4640 жителей страны. В том числе заболел 531 ребенок.

13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.

Кроме того Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина перейдет в желтую зону карантина в ближайшее время. Однако, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября.

viber
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