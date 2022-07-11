В Сети показали трогательную встречу бойца ВСУ с дочкой впервые с начала войны

В Сети показали трогательную встречу бойца ВСУ с дочкой / УНИАН и Вячеслав Аброськин

В Сети показали очень и очень трогательный снимок первой встречи бойца Вооруженных сил Украины со своей дочерью ‒ первой с 24 февраля, со дня начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства. Фото опубликовал на своей странице в Facebook бывший первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Мой друг вчера впервые с 24.02.2022 года встретился со своей дочерью", – написал Аброськин.

На фото видно, как маленькая девочка и ее папа крепко обнимались и не могли сдержать слезы от долгожданной встречи.

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Напомним, ранее на Виннитчине похоронили бойца ВСУ Геннадия Борщевского из села Горячковка, который погиб 25 апреля в одном из первых боев с оккупантами под Изюмом.

Со своей возлюбленной Татьяной Геннадий в раннем возрасте создали семью. Без отца осталось целых пятеро детей ‒ трое сыновей и две дочери.

До того сообщалось - в селе Гребельки, что на Киевщине, российские захватчики 3 марта сразу убили одного сына пенсионерки Надежды и ранили второго.

Владимир погиб на месте. Олег выжил, однако получил тяжелые ранения в плечи. Несчастной женщине самой пришлось отмывать в доме кровь своего убитого сына и хоронить в своем дворе.

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