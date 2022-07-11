В Сети показали трогательную встречу бойца ВСУ с дочкой впервые с начала войны

Как пишет бывший первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, его друг впервые с 24 февраля встретился с собственной дочерью.
В Сети показали очень и очень трогательный снимок первой встречи бойца Вооруженных сил Украины со своей дочерью ‒ первой с 24 февраля, со дня начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства. Фото опубликовал на своей странице в Facebook бывший первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Мой друг вчера впервые с 24.02.2022 года встретился со своей дочерью", – написал Аброськин.
На фото видно, как маленькая девочка и ее папа крепко обнимались и не могли сдержать слезы от долгожданной встречи.
Читайте также"Блокпост юного патриота": на Львовщине дети сами собрали деньги на бронежилеты для ВСУ
Напомним, ранее на Виннитчине похоронили бойца ВСУ Геннадия Борщевского из села Горячковка, который погиб 25 апреля в одном из первых боев с оккупантами под Изюмом.
Со своей возлюбленной Татьяной Геннадий в раннем возрасте создали семью. Без отца осталось целых пятеро детей ‒ трое сыновей и две дочери.
До того сообщалось - в селе Гребельки, что на Киевщине, российские захватчики 3 марта сразу убили одного сына пенсионерки Надежды и ранили второго.
Владимир погиб на месте. Олег выжил, однако получил тяжелые ранения в плечи. Несчастной женщине самой пришлось отмывать в доме кровь своего убитого сына и хоронить в своем дворе.
Другие новости:
- У Ермака ответили на фейк о гибели ребенка на Донбассе после удара ВСУ
- "Готовы зубами рвать тех, кто стреляет по детям": в ВСУ отреагировали на обстрел детсада на Донбассе
- Оккупанты заставляют женщин шпионить за ВСУ и угрожают расстреливать детей