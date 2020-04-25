В Сети появились зрелищные фото с испытаний новейшей украинской ракеты

Минобороны на полигоне в Одесской области проводят масштабные испытания новейших украинских ракет.
На полигоне в Одесской области усиленными темпами готовят испытание украинской ракеты модели Ольха-М.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы украинского Минобороны в социальной сети Facebook.
"Ольха-М - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу", - говорится в тексте.
Также в Минобороны рассказали о том, что Ольха является высокоточной системой залпового огня с корректируемым боеприпасом (массой около 800 килограмм).
Напомним, ранее украинские конструкторы поделились видео, посвященном новым украинским ракетам - которые планируются к установке на модернизированные вертолеты модели Ми-8МСБ-В.