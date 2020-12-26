В Слуге народа назвали протесты ФОПов в центре Киева политической игрой

Гетманцев высказался о протестах предпринимателей в Киеве / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа, председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что организаторы, которые вывели предпринимателей с протестами в центр Киева, играют в политику и не идут на компромиссы.

Как рассказал Гетманцев в интервью Радио Свобода, По его словам, от SaveФОП выступает за отмену кассовых аппаратов вообще, но фискализация нужна не ему или президенту Владимиру Зеленскому, она нужна Украине.

В частности, Гетманцев привел в качестве примера Польшу.

"Там тоже были митинги, тоже были неувязки, но страна нормально работает, все "по-белому", все классно. Мы туда едем. У наших бизнесменов, которые там (в Польше) организуют бизнес, тоже не возникает вопросов, а почему, собственно говоря, они в Варшаве должны выдавать чек? Может, у них какой-то уникальный бизнес? Может, этого не надо делать?", – подчеркнул депутат.

Отметим, организаторы акций протестов ФОПов настаивают на отсутствии связей с какой-либо партией.

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