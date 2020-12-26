В Слуге народа назвали протесты ФОПов в центре Киева политической игрой

Организаторы акций протестов ФОПов настаивают на отсутствии связей с какой-либо партией.
Народный депутат от партии Слуга народа, председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что организаторы, которые вывели предпринимателей с протестами в центр Киева, играют в политику и не идут на компромиссы.
Как рассказал Гетманцев в интервью Радио Свобода, По его словам, от SaveФОП выступает за отмену кассовых аппаратов вообще, но фискализация нужна не ему или президенту Владимиру Зеленскому, она нужна Украине.
В частности, Гетманцев привел в качестве примера Польшу.
"Там тоже были митинги, тоже были неувязки, но страна нормально работает, все "по-белому", все классно. Мы туда едем. У наших бизнесменов, которые там (в Польше) организуют бизнес, тоже не возникает вопросов, а почему, собственно говоря, они в Варшаве должны выдавать чек? Может, у них какой-то уникальный бизнес? Может, этого не надо делать?", – подчеркнул депутат.
Отметим, организаторы акций протестов ФОПов настаивают на отсутствии связей с какой-либо партией.
Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее:
- Во вторник, 22 декабря, активисты протестного движения SaveФОП привели предпринимателей к зданию дворца "Украина", где проходил концерт бывших коллег президента Украины Владимира Зеленского - студии "Квартал 95". Бизнесмены кричали "Ганьба!" зрителям, которые пришли на концерт.
- В ходе протеста 22 декабря предприниматели требовали дать им право работать во время карантина, который власти собираются ввести на период с 8 по 24 января. Также требованием предпринимателей является создание комиссии с участием представителей SaveФОП, чтобы власть советовалась с ними о решениях, которые касаются предпринимателей.
- 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
- 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
- 17 ноября Рада рассмотрела доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Но лишь 17 народных избранников IX созыва поддержали обновленный документ.
- 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.