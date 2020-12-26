УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Слуге народа назвали протесты ФОПов в центре Киева политической игрой

26 декабря 2020, 12:38

Организаторы акций протестов ФОПов настаивают на отсутствии связей с какой-либо партией.

протесты ФОПов
Гетманцев высказался о протестах предпринимателей в Киеве / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа, председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что организаторы, которые вывели предпринимателей с протестами в центр Киева, играют в политику и не идут на компромиссы.

Как рассказал Гетманцев в интервью Радио Свобода, По его словам, от SaveФОП выступает за отмену кассовых аппаратов вообще, но фискализация нужна не ему или президенту Владимиру Зеленскому, она нужна Украине.

В частности, Гетманцев привел в качестве примера Польшу.

"Там тоже были митинги, тоже были неувязки, но страна нормально работает, все "по-белому", все классно. Мы туда едем. У наших бизнесменов, которые там (в Польше) организуют бизнес, тоже не возникает вопросов, а почему, собственно говоря, они в Варшаве должны выдавать чек? Может, у них какой-то уникальный бизнес? Может, этого не надо делать?", – подчеркнул депутат.

Отметим, организаторы акций протестов ФОПов настаивают на отсутствии связей с какой-либо партией.

Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее:

  • Во вторник, 22 декабря, активисты протестного движения SaveФОП привели предпринимателей к зданию дворца "Украина", где проходил концерт бывших коллег президента Украины Владимира Зеленского - студии "Квартал 95". Бизнесмены кричали "Ганьба!" зрителям, которые пришли на концерт.
  • В ходе протеста 22 декабря предприниматели требовали дать им право работать во время карантина, который власти собираются ввести на период с 8 по 24 января. Также требованием предпринимателей является создание комиссии с участием представителей SaveФОП, чтобы власть советовалась с ними о решениях, которые касаются предпринимателей.
  • 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
  • 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
  • 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
  • 17 ноября Рада рассмотрела доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Но лишь 17 народных избранников IX созыва поддержали обновленный документ.
  • 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

Даниил Гетманцев Слуга народа ФОП новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Слуге народа назвали протесты ФОПов в центре Киева политической игрой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Сенцов сделал резонансное заявление о похоронах КернесаСенцов сделал резонансное заявление о похоронах Кернеса Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95 На Херсонщине забили до смерти разведчика: СМИ узнали причинуНа Херсонщине забили до смерти разведчика: СМИ узнали причину Бунтующие ФОПы давят на Зеленского: тысячи бизнесменов пошли на концерт КварталаБунтующие ФОПы давят на Зеленского: тысячи бизнесменов пошли на концерт Квартала Отмена локдауна: Степанов рассказал подробности о карантине в УкраинеОтмена локдауна: Степанов рассказал подробности о карантине в Украине
Следующий материал

Последние новости

12:43
Удар Кремля по Лукашенко: СМИ раскрыли новый план поглощения Россией Беларуси
12:38
В Слуге народа назвали протесты ФОПов в центре Киева политической игрой Видео
11:57
Во все страны ЕС доставлена вакцина от коронавируса: названа дата старта вакцинации Видео
11:48
"Тонны оружия через Украину": в ГПС сделали заявление в ответ на обвинения Лукашенко Видео
11:32
Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк
Реклама
11:14
Гороскоп для всех на 26 декабря 2020 года: деловой скачок и воплощение сокровенных желаний Видео
11:09
Украина потребовала вернуть старинную луганскую икону, которую подарили Лаврову
10:31
Зеленский назначил губернатора Ивано-Франковской области: что о нем известно
10:21
В России сделали заявление о безопасности вакцины Спутник V для пожилых людей Видео
10:01
Великая мутация и рождение спасителя: астролог рассказал о начале новой эпохи Видео
09:37
Гороскоп на 27 декабря для всех: встреча с будущим мужем и оживление таланта Видео
09:15
В центре Берлина злоумышленники устроили стрельбу: четыре человека пострадали
09:13
Что купить детям на Новый год: диетолог назвала полезные сладости
09:06
Конфетно-букетный период у Зеленского с народом закончился мнение
08:25
В легковушке погибли все: на Сумщине произошло смертельное ДТП
08:18
Коронавирус в Украине 26 декабря – за сутки выявили почти 8 тысяч больных Видео
08:12
В России задержали соратницу Навального Любовь Соболь Видео
07:44
Ученые нашли необычную связь между пивом и парацетамолом Видео
07:26
У американского врача возникла серьезная аллергия после прививки вакциной Moderna Видео
07:15
Анастасия Приходько показала голую попу на пикантном фото
Реклама
06:55
Турция намекает Украине на силовое решение проблемы Донбасса мнение
06:29
Катастрофа совсем близко: климатолог рассказала, чем грозят изменения климата Видео
06:01
"Пик неприятностей": астролог назвал самый плохой день 2021 года Видео
05:32
Удар пандемии: астролог объяснила, почему локдаун "приглушил по полной" Видео
04:57
Экс-глава СБУ объяснил, как вычислили "слабое звено" в команде отравителей Навального Видео
04:23
В МИД Украины раскрыли главный план России по Донбассу Видео
03:40
Врач рассказал о последствиях вакцинации от COVID-19 Видео
03:02
"Аж мурашки по коже": Щедрик сыграли в горах Кавказа на старинных инструментах Видео
02:16
Срыв опреснения воды в Крыму: РФ огрызнулась из-за планов Украины Видео
00:58
Как не переесть на Новый год: диетологи дали советы
00:35
Миллионы украинцев могут пострадать от работ на реке Припять – Guardian
00:24
"Обнаженная": Тина Кароль засветила грудь на нескромном фото
25 декабря, пятница
23:51
В Харькове парень устроил покатушки в ванной с оливье: забавное видео Видео
23:45
Коронавирус в Украине: накануне католического Рождества выздоровели 15 тыс. украинцев Видео
23:23
Восстал из пепла: в Соборе Парижской Богоматери прошел концерт к Рождеству Видео
23:20
Холостячка 2020 - Мишина и Эллерт вместе, или нет - постшоу
22:48
В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото Фото Видео
22:34
В СНБО разнесли идею Зеленского о всеобщей мобилизации в случае нападения РФ Видео
22:21
Ушел из жизни легендарный украинский олимпийский чемпион
21:59
Новый штамм COVID-19 в Украине: врач раскрыл подробности Видео
Реклама
21:36
Под Одессой 6-летние дети получили травмы в ловушке для воров
20:57
Коронавирус-мутант: экс-министр предупредила об опасности Видео
20:55
Турция вводит новые правила для въезда в страну
20:51
Александр Бегма признался, как было играть ЛГБТ-героя в сериале Перші ластівки
20:23
В ВОЗ озвучили этап преодоления пандемии COVID-19 Видео
20:20
"Сложнее, жестче": Зеленский объяснил проблемы в 2020-ом високосным годом Видео
20:04
"Ноги от бога": Леся Никитюк в ванной обнажилась на сексуальном фото
19:46
Киев ответил на "мантру" Лукашенко об оружии из Украины для террористов Видео
19:25
Экс-охранник Яроша перечислил пытки в российской тюрьме Видео
19:22
Зеленский одобрил важный антикоррупционный закон и Госбюджет 2021 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять