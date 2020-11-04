УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Слуге народа заговорили о роспуске Рады: названо условие

4 ноября 2020, 22:45

Президент может перезагрузить парламент, считает Давид Арахамия.

Арахамия
Давид Арахамия / УНИАН

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия оценил вероятность роспуска Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский должен "перезагрузить" парламент, если он не поддержит его законопроект об увольнении судей Конституционного суда Украины, отменивших некоторые нормы антикоррупционного законодательства, подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24.

"Я уверен, что президент должен перезагрузить парламент, если есть системное недоразумение президента и его собственной фракции. Мне кажется, это будет вполне понятное поведение в этом процессе, тогда это вполне понятная стратегия. Я всегда готов (идти на выборы - ред.)", - сказал Арахамия.

По мнению его коллеги по фракции Слуга народа Анастасии Радиной, нардепы обязаны гарантировать украинцам честный КСУ, который будет уважать Конституцию.

"Если ВР не сможет это сделать, то она станет частью политического кризиса - и тогда это можно решать и роспуском ВР, если не будет другого варианта. Я точно не держусь ни за депутатский мандат, ни за должность", - подчеркнула она.

В свою очередь еще один нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев добавил, что "в выборах ничего плохого нет".

"Выборы - это очищение власти, Рады, приход новых людей и, соответственно, оценка людей тем депутатам, которые не справились... Ничего плохого в этом (в выборах - ред.) нет. С другой стороны, я не думаю, что вопрос о так называемом конституционном кризисе на сегодня в Украине лежит только в двух плоскостях - или так, или так. Я не думаю, что мы первое решение должны связывать с вторым решением. Я убежден, что мы должны найти третий путь, который был бы в соответствии с Конституцией, законом с одной стороны, а с другой стороны вернул бы легитимность КСУ", - добавил Гетманцев.

Читайте такжеПарламент наносит удар по КСУ: в Раде объявили о новых инициативах

Конфликт из-за решения КСУ:

Верховная Рада перевыборы роспуск Рады Слуга народа Давид Арахамия
Сейчас вы просматриваете новость «В Слуге народа заговорили о роспуске Рады: названо условие». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:49
Барселона – Динамо 2:1: команда Месси дожала киевлян на Камп Ноу
23:25
Байдену отдали победу еще в одном штате: СМИ нашли ошибку в подсчете голосов Видео
23:05
Самый модный и красивый осенний маникюр на короткие ногти - фото Фото
22:50
Трамп потерял штат Висконсин: Байден победил с минимальным отрывом Видео
22:45
В Слуге народа заговорили о роспуске Рады: названо условие Видео
Реклама
22:30
В Мичигане Байдену "дорисовали" 138 тысяч голосов Видео
22:03
Навальный рассказал о кошмаре Кремля Видео
21:57
Готов к массовым убийствам: обезумевший психопат Лукашенко стал обузой для Путина – эксперт Видео
21:51
Гороскоп на 5 ноября для всех: день гульни и тревожное предвидение Видео
21:34
В Пенсильвании побеждает Байден: Джулиани отправился спасать ситуацию Видео
21:07
Битва за Белый дом: Байдену покорился еще один штат США Видео
20:58
Байден набрал рекордное количество голосов в истории США – Трамп принял меры Видео
20:42
"Десятка есть": в СНБО шокировали реальной статистикой по коронавирусу Видео
20:31
Ляшко анонсировал изменения в "красной" зоне карантина в Украине Видео
20:26
Участница Супер Топ-модели стала бабушкой Видео
19:57
Зеленский нашел "теплое" место уволенному из Укроборонпрома Абромавичусу Видео
19:53
Лукашенко и Путин обсудили по телефону Украину Видео
19:46
Как приготовить самые вкусные маринованные баклажаны – рецепт от звезды Видео
19:40
Стартовала масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого выхода PS5
19:37
К чему снятся крысы: толкование сновидения Видео
Реклама
19:28
Защита по делу о смертельном рейсе МН-17 хочет допросить Авакова и Геращенко Видео
19:26
Зеленский сделал "обрезание" ОП и затеял большие изменения на Банковой
19:20
Врач рассказал, как пройдет вторая волна​ COVID-19 в Украине Видео
19:11
Как пить джин: 5 советов от профессионального джинновера Видео
19:09
Солист группы Друга ріка рассказал о потере ребенка Видео
18:43
Астролог предупредил об "эпидемии разрывов": назван период Видео
18:30
"Двойные" зимние каникулы: в МОН заявили о фейке Видео
18:29
Из-за опасной мутации коронавируса уничтожат все норковые фермы в Дании Видео
18:26
Леденящие душу приключения Сабрины 4 сезон: дата выхода, тизер и как смотреть Видео
18:18
Министр назвал главную причину загаженности киевского воздуха Видео
18:10
"А где Ведьмак?": авторитетное игровое издание назвало лучшие игры уходящего поколения
18:10
Армия Азербайджана отвоевала новые территории в Нагорном Карабахе Видео
18:00
Выборы в США: Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов​ Видео
17:55
"Мы нас*али в пиццу, жри, урод": украинская пиццерия влипла в громкий скандал
17:53
Трамп назвал странным подсчет голосов в штатах демократов Видео
17:44
Клизма дымом и моча на вес золота: 5 жутких врачебных методов из прошлого Видео
17:40
Мы это любим: модные тренды, которые всегда будут горячими
17:22
Maruv снялась в клипе к русскому сериалу Перевал Дятлова Видео
17:20
В пяти городах Киевской области ограничили посещение школ Видео
17:09
Вопрос искусственной задолженности поставщиков газа перед "Нафтогазом" нужно срочно решить - Ассоциация
Реклама
17:03
Опубликован рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Андроиде
17:00
Байден и Трамп бьются за президентство в Мичигане и Висконсине Видео
16:59
В штабе ООС назвали четыре новые точки разведения сил на Донбассе Видео
16:46
Между участницами Супер топ-модели вспыхнули чувства Фото
16:35
Евросоюз "ударил" по Лукашенко персональными санкциями Видео
16:35
КС вынес "приговор" земельной реформе: опубликован документ Видео
16:19
Эксперт рассказал об успехе Трампа и провале Байдена на выборах в США Видео
16:18
Начались съемки 3 сезона сериала Чудотворцы
16:15
Финальная схватка Трампа и Байдена: что ждет США и Украину
16:07
Возможны четыре сценария ничьи между Трампом и Байденом - Bloomberg Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять