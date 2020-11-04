В Слуге народа заговорили о роспуске Рады: названо условие

Давид Арахамия / УНИАН

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия оценил вероятность роспуска Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский должен "перезагрузить" парламент, если он не поддержит его законопроект об увольнении судей Конституционного суда Украины, отменивших некоторые нормы антикоррупционного законодательства, подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24.

"Я уверен, что президент должен перезагрузить парламент, если есть системное недоразумение президента и его собственной фракции. Мне кажется, это будет вполне понятное поведение в этом процессе, тогда это вполне понятная стратегия. Я всегда готов (идти на выборы - ред.)", - сказал Арахамия.

По мнению его коллеги по фракции Слуга народа Анастасии Радиной, нардепы обязаны гарантировать украинцам честный КСУ, который будет уважать Конституцию.

"Если ВР не сможет это сделать, то она станет частью политического кризиса - и тогда это можно решать и роспуском ВР, если не будет другого варианта. Я точно не держусь ни за депутатский мандат, ни за должность", - подчеркнула она.

В свою очередь еще один нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев добавил, что "в выборах ничего плохого нет".

"Выборы - это очищение власти, Рады, приход новых людей и, соответственно, оценка людей тем депутатам, которые не справились... Ничего плохого в этом (в выборах - ред.) нет. С другой стороны, я не думаю, что вопрос о так называемом конституционном кризисе на сегодня в Украине лежит только в двух плоскостях - или так, или так. Я не думаю, что мы первое решение должны связывать с вторым решением. Я убежден, что мы должны найти третий путь, который был бы в соответствии с Конституцией, законом с одной стороны, а с другой стороны вернул бы легитимность КСУ", - добавил Гетманцев.

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Конфликт из-за решения КСУ: