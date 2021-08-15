В США анонсировали военную помощь Украине: готовится встреча Зеленского с конгрессменами

В США готовятся к визиту Владимира Зеленского / УНИАН

В ходе визита президента Владимира Зеленского в США ожидаются переговоры о военной помощи Украине, заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии по 45-му округу Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус.

Как заявил он в эфире канала Украина 24, конгрессмены ждут визита в США президента Владимира Зеленского, чтобы выразить поддержку Украине.

"Несмотря на то, что большинство конгрессменов сегодня в отпусках, многие из них готовы встретиться с Зеленским, где бы это ни было, и выразить поддержку. Это непременно скажется на переговорах Зеленского с Байденом. Особенно будет делаться акцент на экономической и военной помощи", – заявил американский политик.

Он пояснил, что после договоренности США и Германии о снятии санкций с корпораций, поддерживающих строительство газопровода Северный поток – 2, президент США Джо Байден "оказался под колоссальным давлением политической элиты Америки".

"И чем ближе визит Зеленского в Вашингтон, тем большее давление на него оказывается", – добавил Пинкус.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский 30 августа 2021 года официально отправится с визитом в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. Приглашение украинского главы государства свидетельствует о том, что США оказывают решительную поддержку Киева в борьбе с агрессией Москвы в виде оккупации Крыма и Донбасса. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Джен Псаки.

В ее заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, указано, что президент США Джо Байден с нетерпением ждет переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит украинского гаранта подтвердит непоколебимую поддержку Киева в противостоянии российской агрессии.