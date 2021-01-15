В США резко отреагировали на задержания оккупантами крымских татар

В посольстве поддержали позицию Украины.
Посольство США в Украине отреагировало на массовые задержания крымских татар в оккупированном Россией Крыму. Речь идет о задержании 120 человек, которые направлялись на суд по делу Хизб ут-Тахрир.
В американском представительстве отметили, что обеспокоены преследованиями и задержаниями, которые совершают российские оккупационные "власти" в Крыму, говорится в заявлении ведомства в Twitter.
"Очень обеспокоены тем, что российские "власти" преследуют и задержали 120 крымских татар просто за то, что они обеспокоены незаконным задержанием своих сограждан. Мы поддерживаем расследование полицией Украины этого очередного незаконного лишения свобод", - подчеркнули в посольстве США.
Новости аннексированного Крыма:
- 12 января оккупанты аннексированного Крыма незаконно задержали 120 представителей крымскотатарского народа. Это произошло под видом проверок документов и автомобилей, сообщается на сайте МИД Украины.
- Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть делает все возможное, чтобы над оккупированным россиянами Крымом поднялся украинский флаг. По словам главы государства, возвращение Крыма - бесспорная часть украинской национальной идеи. Кроме того, он отметил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.
Автор: Екатерина Трохимчук