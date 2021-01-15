В США резко отреагировали на задержания оккупантами крымских татар

В США прошлись по задержаниям крымских татар / novostimira.com.ua

Посольство США в Украине отреагировало на массовые задержания крымских татар в оккупированном Россией Крыму. Речь идет о задержании 120 человек, которые направлялись на суд по делу Хизб ут-Тахрир.

В американском представительстве отметили, что обеспокоены преследованиями и задержаниями, которые совершают российские оккупационные "власти" в Крыму, говорится в заявлении ведомства в Twitter.

"Очень обеспокоены тем, что российские "власти" преследуют и задержали 120 крымских татар просто за то, что они обеспокоены незаконным задержанием своих сограждан. Мы поддерживаем расследование полицией Украины этого очередного незаконного лишения свобод", - подчеркнули в посольстве США.

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