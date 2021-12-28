В суд через Дію: в государственном приложении появилась новая функция

Приложение пока работает в тестовом режиме.
В приложении Дія в тестовом режиме стартовала работа новой функции. Теперь государственное приложение будет посылать уведомления о судебных заседаниях, в котором участвует его пользователь.
"Запустили бета-тест уведомлений о судебных заседаниях, которые вас касаются", - говорится в Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По словам министра, функция позволит не пропустить судебное заседание, о котором обычно суд уведомляет обычной почтой, так как сообщения будут проходить заранее не зависимо от того, на какой стороне выступает украинец - истцом или ответчиком.
Для того, чтобы воспользоваться новой функцией можно не обновлять приложение. Достаточно только включить в настройках нужно опцию "Разрешить уведомления".
Напомним, ранее руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник объяснил, почему в мобильном приложении Дія так мало услуг, которыми могут пользоваться украинцы.
Также ранее Мстислав Баник напомнил, что в Украине с 23 августа приравняли электронные цифровые документы к физическим. Если компании отказывают гражданам в приеме цифровых документов, они могут вызвать полицию, которая зафиксирует нарушение.
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