В суд через Дію: в государственном приложении появилась новая функция

Дія расширила спектр функций / УНИАН

В приложении Дія в тестовом режиме стартовала работа новой функции. Теперь государственное приложение будет посылать уведомления о судебных заседаниях, в котором участвует его пользователь.

"Запустили бета-тест уведомлений о судебных заседаниях, которые вас касаются", - говорится в Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По словам министра, функция позволит не пропустить судебное заседание, о котором обычно суд уведомляет обычной почтой, так как сообщения будут проходить заранее не зависимо от того, на какой стороне выступает украинец - истцом или ответчиком.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией можно не обновлять приложение. Достаточно только включить в настройках нужно опцию "Разрешить уведомления".

Напомним, ранее руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник объяснил, почему в мобильном приложении Дія так мало услуг, которыми могут пользоваться украинцы.

Также ранее Мстислав Баник напомнил, что в Украине с 23 августа приравняли электронные цифровые документы к физическим. Если компании отказывают гражданам в приеме цифровых документов, они могут вызвать полицию, которая зафиксирует нарушение.

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