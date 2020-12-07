В Сумах на первой сессии депутаты устроили массовую драку

В Сумах подрались новоизбранные депутаты / Скриншот

В Сумах на первой сессии райсовета депутаты устроили драку из-за выборов председателя и его заместителя.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook депутат Вадим Акперов.

Депутаты начали выяснять отношения прямо в зале заседаний с применением физической силы.

В итоге в зал зашли полицейские в касках для обеспечения порядка.

Отметим, что в итоге Сумскую районную раду безальтернативно возглавил представитель партии Слуга народа Виктор Химич.

Напомним, ранее под Верховной Радой собрались предприниматели, которые потребовали принять законопроект об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отмены введения фискальных кассовых аппаратов.

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Митингующие перекрыли дорогу и мешали народным избранникам беспрепятственно покинуть территорию. завязалась драка.