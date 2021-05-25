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В ТКГ резко ответили на громкое заявление Лаврова о Донбассе

25 мая 2021, 19:42
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Сергей Гармаш отметил, что Россия продолжает использовать Донбасс как инструмент против Украины.

Сергей Гармаш
Сергей Гармаш высказался о заявлении Лаврова / ukr.radio

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров продемонстрировал полную неадекватность, заявляя, что Украина готовит концлагеря жителям Донбасса.

"Россия уже 7 лет настаивает на том, что она не сторона конфликта, что там воюют шахтеры, трактористы, российское вооружение, в том числе Буки, они покупают в местных военторгах, хотя там ходит рубль почему-то. Мы знаем количество российских военных там. Когда было обострение, почему-то Мария Захарова из российского МИД делала предупреждение, что если Украина пойдет в НАТО, то на Донбассе начнется эскалация конфликта. В интервью Лаврова Аргументам и фактам он тоже предупреждает о том, что милитаризация Украины не способствует урегулированию конфликта", - заявил Гармаш, передает Украина 24.

По словам участника переговоров по Донбассу, "это все говорит о том, что Россия использует Донбасс как инструмент против Украины".

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"Лавров это даже не скрывает, говорит, что Киев не хочет решать проблему, потому что боится, что если даст особый статус, то не сможет вести евроинтеграцию, вступление в НАТО. Четко обозначены цели России в конфликте, понятно, почему она его финансирует. Нельзя говорить о министре сопредельного государства, что у него не все в порядке с головой, но когда человек говорит о том, что Украина планирует после получения контроля над границей интернировать население региона в концлагеря, у меня возникает вопрос к российским психиатрам. Либо человек абсолютно неадекватный, либо он просто наслушался своей же пропаганды, искренне верит и сам пропагандирует", - подчеркнул член украинской делегации в ТКГ.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина планирует после получения контроля над российско-украинской границей на Донбассе провести "фильтрацию населения с интернированием всех "неблагонадежных" в концентрационных лагерях".

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Война на Донбассе – о чем ранее сообщал Главред:

  • Жители Донбасса не хотят войны с Киевом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что изменение минских соглашений может привести к "резне на Донбассе".
  • Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.
  • Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.
война на Донбассе ТКГ Сергей Гармаш
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