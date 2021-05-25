В ТКГ резко ответили на громкое заявление Лаврова о Донбассе

Сергей Гармаш высказался о заявлении Лаврова / ukr.radio

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров продемонстрировал полную неадекватность, заявляя, что Украина готовит концлагеря жителям Донбасса.

"Россия уже 7 лет настаивает на том, что она не сторона конфликта, что там воюют шахтеры, трактористы, российское вооружение, в том числе Буки, они покупают в местных военторгах, хотя там ходит рубль почему-то. Мы знаем количество российских военных там. Когда было обострение, почему-то Мария Захарова из российского МИД делала предупреждение, что если Украина пойдет в НАТО, то на Донбассе начнется эскалация конфликта. В интервью Лаврова Аргументам и фактам он тоже предупреждает о том, что милитаризация Украины не способствует урегулированию конфликта", - заявил Гармаш, передает Украина 24.

По словам участника переговоров по Донбассу, "это все говорит о том, что Россия использует Донбасс как инструмент против Украины".

Читайте такжеУ Лаврова направили ноту протеста МИД Украины и выдвинули обвинение

"Лавров это даже не скрывает, говорит, что Киев не хочет решать проблему, потому что боится, что если даст особый статус, то не сможет вести евроинтеграцию, вступление в НАТО. Четко обозначены цели России в конфликте, понятно, почему она его финансирует. Нельзя говорить о министре сопредельного государства, что у него не все в порядке с головой, но когда человек говорит о том, что Украина планирует после получения контроля над границей интернировать население региона в концлагеря, у меня возникает вопрос к российским психиатрам. Либо человек абсолютно неадекватный, либо он просто наслушался своей же пропаганды, искренне верит и сам пропагандирует", - подчеркнул член украинской делегации в ТКГ.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина планирует после получения контроля над российско-украинской границей на Донбассе провести "фильтрацию населения с интернированием всех "неблагонадежных" в концентрационных лагерях".

Читайте такжеНа встрече с Лавровым Блинкен поднял вопрос Украины: о чем шла речь

Война на Донбассе – о чем ранее сообщал Главред: