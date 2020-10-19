В Украине хотят запретить школьникам пользоваться телефонами в учебное время

В Украине хотят запретить мобильные в школах / УНИАН

В Украине школьникам хотят запретить использование мобильных телефонов и других гаджетов с подключением к Интернету. С такой инициативой выступил народный депутат от партии Европейская солидарность Алексей Гончаренко. Законопроект №4226 был зарегистрирован в Верховной Раде 16 октября.

Законопроект предусматривает запрет использования гаджетов с подключением к интернету всеми участниками учебно-воспитательного процесса во время проведения учебных занятий. Исключение составляют случаи, когда такие устройства применяются в образовательных целях и детьми с особыми образовательными потребностями.

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Отметим, что в январе 2020 года уже был зарегистрирован подобный законопроект, однако тогда его отклонил комитет ВР. В пояснительной записке документа сообщалось, что дети не должны тратить время на свои смартфоны или планшеты, так как длительное пребывание в социальных сетях или компьютерных играх приводит к нехватке времени на общение с родителями, занятия спортом, выполнения домашних заданий, игры с друзьями.

Нардеп отмечал, что такой запрет на использование гаджетов с доступом к сети позволит сократить случаи интернет-буллинга, и окончательно решит вопрос с кражами дорогих аппаратов.​

В Украине уже существовал запрет на пользование мобильными телефонами в учебных заведениях. Однако Министерство образования в 2014 году отменило данное решение.

Как ранее сообщал Главред, с 2021 года школьники смогут сдать два ВНО по украинскому языку. Также был обнародовали график проведения ВНО-2021.