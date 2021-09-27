В Украине изменили правила службы в ВСУ: что нового

Изменили правила службы в ВСУ / УНИАН

Президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении украинцами военной службы в Вооруженных силах Украины. Глава государства подписал соответствующий указ, говорится на сайте Офиса президента.

Своим указом глава государства уточнил норму о заключении первого контракта с выпускниками высших военных учебных заведений и курсов подготовки офицерского состава. Документ определяет, что с курсантами ВУЗов и слушателями курсов, не имеющих офицерских званий, после успешного окончания обучения (подготовки) на должностях лиц сержантского, старшинского и офицерского состава контракт заключается сроком на 5 лет, а по специальностям летного состава лиц офицерского состава авиации - на 10 лет.

Указ главы государства также определяет срок прохождения военной службы. Он может быть продлен по новому контракту для рядовых - на 3 года, сержантам и старшинам - от 3 до 5 лет.

Документ предусматривает введение первичного военного звания для только что призванных лиц - рекрута. После принятия присяги им присваивается звание рядового (матроса).

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Для лиц офицерского состава водится первичное воинское звание младшего лейтенанта (ранее - лейтенанта, в отдельных случаях - младшего лейтенанта).

Указ президента также уточняет сроки выслуги в воинском звании, нормы об очередном и досрочном присвоении, освобождения от должностей военнослужащих и ряд других положений.

Вступление Украины в НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов жестко критиковал Германию и Францию из-за ситуации с интеграцией Украины в НАТО. По его словам, французское и немецкое государство отказали Киеву во вступлении в Альянс в 2008 году, вследствие чего спустя несколько лет произошел российско-украинский конфликт. Тогда, по его словам, Берлин и Париж "не хотели злить Россию".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отмечала, что среди стран НАТО уже есть консенсус по вопросу вступления Киева в коллективный блок безопасности Запада. Однако для удачного завершения процесса украинскому государству нужно выполнить реформы.