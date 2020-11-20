В Украине планируют ввести полный локдаун: названы даты

Кабмин планирует ввести жесткий карантин в декабре / УНИАН

​Кабинет министров Украины рассматривает вопрос введения жесткого карантина в Украине на несколько недель.

По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, карантин выходного дня был определенной подготовкой для более жестких мер.

"Позиция правительства неизменна – карантин выходного дня будет. Кроме того, высказывалось мнение, что это определенная подготовка к полному локдауну. Озвучивались цифры, что этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом – 20-25 декабря на несколько недель", – сообщил Руслан Марцинкив в Facebook после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

По его словам, это приведет к катастрофе для экономики, особенно сильно локдаун ударит по малому и среднему бизнесу.

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Мэр уточнил, что с премьером удалось договориться еженедельно встречаться и обсуждать вопросы карантина.

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