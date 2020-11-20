В Украине планируют ввести полный локдаун: названы даты

Мэр Ивано-Франковска заявил, что Кабинет министров намерен ввести полный локдаун в декабре.
Кабинет министров Украины рассматривает вопрос введения жесткого карантина в Украине на несколько недель.
По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, карантин выходного дня был определенной подготовкой для более жестких мер.
"Позиция правительства неизменна – карантин выходного дня будет. Кроме того, высказывалось мнение, что это определенная подготовка к полному локдауну. Озвучивались цифры, что этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом – 20-25 декабря на несколько недель", – сообщил Руслан Марцинкив в Facebook после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
По его словам, это приведет к катастрофе для экономики, особенно сильно локдаун ударит по малому и среднему бизнесу.
Читайте такжеШмыгаль припугнул мэров полным локдауном в Украине
Мэр уточнил, что с премьером удалось договориться еженедельно встречаться и обсуждать вопросы карантина.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.