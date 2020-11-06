В Украине презентовали разведывательно-ударный дрон Сокол-300

Беспилотник оснащен ракетами с дальностью поражения до 10 км.
Украинское конструкторское бюро Луч 6 ноября презентовало свою новейшую разработку - разведывательно-ударный беспилотник Сокол-300.
Как информирует пресс-служба предприятия, комплекс предназначен для ведения разведки и нанесения ударов в оперативную и тактическую глубину противника.
Дрон вооружен управляемыми ракетами с дальностью поражения до 10 км.
Технические характеристики:
Масса полезной нагрузки — 300 кг.
Максимальная взлетная масса — 1225 кг.
Размах крыла БПЛА — 14 м, а длина — 8,57 м.
Максимальная скорость достигает 335 км/ч.
Система управления — IHС + GPS + карта местности.
Изобретение отечественных разработчиков оснащено автоматической лазерной системой посадки и помехозащищенной радиосвязью. Беспилотник может комплектоваться тремя вариантами двигателей.
Читайте такжеВСУ взяли на вооружение первый отечественный беспилотник
Как ранее сообщалось, Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей, который предоставляет более широкие возможности для войск. Это касается и безопасности в Черном море.
Напомним, Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.
Позже президент Владимир Зеленский поблагодарил Альянс за предоставление нашей стране особого статуса.