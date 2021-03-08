Украина срочно обратилась к НАТО из-за действий России в Крыму

Криклий рассказал, как РФ вмешивается в авиапространство Украины / УНИАН

Украина предложила НАТО пользоваться воздушным пространством возле оккупированного Крыма для того, чтобы остановить вмешательство российских диспетчеров в украинское авиапространство.

Как заявил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий, если руководство Альянса согласится, то самолеты смогут патрулировать воздушные коридоры вблизи полуострова.

По его словам, о полетах авиации над Крымом пока речь не идет.

"Самолеты НАТО полетят, но это будет чуть позже", – сказал Криклий, пишут Крым Реалии.

Свое заявление министр объяснил тем, что диспетчеры из РФ постоянно пытаются навредить в эфире – создают препятствия нашим партнерам и авиаперевозчикам.

"Они проводят какую-то дезинформацию и тому подобное. На сентябрь 2021 года запланированы учения НАТО в Черном море, и мы хотели привлечь к ним внимание, чтобы можно было обеспечить и нас", – пояснил Криклий.

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Крымский вопрос – о чем ранее сообщал Главред:

26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.

26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.

1 марта пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.