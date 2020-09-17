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В Украине разрешили продавать лекарства в интернет-аптеках

17 сентября 2020, 13:53

Сильнодействующие лекарственные препараты в интернете продаваться не будут.

Рада
Законопроект поддержали 258 депутатов/ УНИАН

Украинские парламентарии приняли в целом законопроект №3615-1, на базе которого будет разрешена продажа лекарственных препаратов посредством интернет-аптек с последующей их доставкой по почте.

Депутаты проголосовали за данный законопроект в четверг, 17 сентября, сообщает официальный портал Верховной Рады Украины.

Проект закона поддержали 258 народных избранников.

Положения документа свидетельствуют о том, что при наличии соответствующей лицензии предприятие может продавать лекарства через интернет и доставлять их покупателю по почте.

Получивший лицензию субъект предпринимательской деятельности должен быть внесен в специальный реестр, в котором зарегистрированы предприятия, имеющие право на реализацию лекарственных средств. У таких субъектов должны быть собственные службы доставки и специфическое оборудование, которое позволит осуществлять правильную пересылку лекарств и их хранение. Однако для реализации логистической деятельности можно заключать контракт с компаниями-посредниками. Единственное условие – наличие специального оборудования для доставки товара в надлежащем виде.Читайте такжеАмериканские ученые нашли эффективное лекарство от коронавируса

Также в тексте принятого законопроекта указано, что сильнодействующими, наркотическими и психотропными препаратами торговля запрещена. Их можно купить только при наличии электронного рецепта.

Какие лекарства нельзя будет купить в интернете без рецепта

  • наркотические препараты
  • ядовитые средства
  • прекурсоры
  • психотропные лекарственные препараты

Кроме того, предприятия не смогут устанавливать минимальный размер заказа для потенциального покупателя и обязуются обеспечить качество товара при его хранении и транспортировке.

Закон отправлен на подпись главе государства Владимиру Зеленскому. Инициатива вступает в силу после того, как текст закона будет обнародован. Действительным закон станет через три месяца после его публикации.

  • Напомним, весной в Украине на фоне начала эпидемии COVID-19 появилась новая афера, связанная с покупкой лекарственных препаратов. Мошенники стали продавать через интернет так называемую аптечку "Стоп-коронавирус", в которой якобы есть все, что нужно для лечения инфекции.
  • Ранее врач-инфекционист Алла Волоха рассказала, когда можно будет купить лекарство от коронавируса в любой аптеке.

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