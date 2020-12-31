В Украине с 1 января подорожают загранпаспорта и ID-карты​

В Украине подорожают загранпаспорта и ID-карты / УНИАН

С 1 января 2021 года вступают в силу новые тарифы за оформление ID-карты, паспорта для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание.

"С 1 января 2021 государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" меняет стоимость бланков биометрических документов. В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание", — рассказали в Государственной миграционной службе Украины.

Подорожают услуги оформления следующих документов:

Стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки повысится с 219 грн до 237 грн. Соответственно, стоимость оформления документа до 20 рабочих дней возрастет с 345 до 363 гривен, до 10 рабочих дней — с 471 до 489 гривен;

Стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу изменится с 330 до 342 гривен. Как следствие, цена оформления документа до 20 рабочих дней возрастет с 682 до 694 гривен, до 7 рабочих дней — с 1034 до 1046 гривен;

Стоимость бланка для вида на жительство повысится до 315 гривен. Соответственно, стоимость вида на жительство возрастет с 891 до 915 гривен, на постоянное жительство — с 728 до 752 гривен.

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При это отмечается, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, совершившие оплату административных услуг подали заявления для оформления документов до 31.12.2020, получат документы по старой цене.

Те лица, которые осуществили оплату административных услуг до 31.12.2020, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

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