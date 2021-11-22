В Украине упало число больных COVID-19: врач объяснил, в чем "ковидный фокус"

Украинцы стали делать меньше тестов на коронавирус / Фото Reuters

В Украине стали меньше делать тестов на коронавирус, поэтому за последние дни резко упало количество официально выявленных больных с COVID-19, заявил глава частной клиники и советник Львовского городского главы по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий.

"Сейчас мы имеем уменьшение количества новых случаев по пандемии. Но здесь очень интересный фокус, который очень интересно делается. То есть у нас раньше проводилось до 130 тысяч тестов в сутки, а за прошедшие сутки (20 ноября, — ред.) было проведено 60 тысяч тестов. Поэтому соответственно у нас действительно количество новых случаев опустилось до 10 тысяч", - рассказал медик на своем YouTube-канале.

По его словам, "единственное, что выдает неидеальную статистику— то, что у нас 4 тыс. новых госпитализаций в сутки".

Коронавирус в Украине

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Согласно данным Минздрава, за сутки 20 ноября коронавирус выявили у 10 635 человек, из них - 894 ребенка и 99 медработников. При этом в больницы госпитализированы 4048 человек. Умерли 377 человек.

Ранее коронавирус установил ряд антирекордов в Украине.

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.

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