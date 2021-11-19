Непривитых назвали "вирусными бомбами": в Европе опасаются пятой волны COVID-19

В Европе опасаются распространения COVID-19 из-за непривитых граждан / Фото Reuters

Вакцинация в Европе помогает удерживать смертность от коронавируса на относительно низком уровне. Но из-за опасности приближения новой волны заболеваемости президент региона Прованс-Альпы-Лазурный берег во Франции Рено Мюзелье сравнил непривитое население с "вирусными бомбами".

По мнению Мюсельє, двух доз COVID-вакцины недостаточно для защиты от вируса – он подчеркнул необходимость колоть еще и третью дозу, и в связи с этим обновить схему паспортов вакцинации, пишет Express.

Такое заявление от французского политика прозвучало после того, как Германия приняла решение усилить карантинные меры для невакцинированных от коронавируса. Однако после этого Мюзелье столкнулся с критикой за такие высказывания.

Коронавирус в Европе

Ранее сообщалось, что Европа усиливает карантинные меры из-за повышения уровня заболеваемости коронавирусом. В ряде государств ввели комендантский час, усилили масочный режим, ограничили работу заведений общественного питания.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщали о резком росте смертности от COVID-19 в Европе.

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При этом Комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендовал колоть третью бустерную дозу вакцины, но лишь людям с ослабленным иммунитетом.

Коронавирус в Украине

В пятницу, 19 ноября, количество жертв COVID-19 в Украине пересеклj отметку в 80 тысяч человек.

За все время эпидемии в стране зафиксировали 3 304 058 случаев коронавирусf. За минувшие сутки обнаружили еще 20 050 больных, умерли за это время 725 человек.

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