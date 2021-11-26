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В Украине упростили замену оператора мобильной связи при сохранении номера: подробности

26 ноября 2021, 15:42
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В частности, говорят чиновники, с 1 декабря нынешнего года абоненты ни в коем случае не должны будут уведомлять своего старого оператора о переносе номера.

В Украине упростили замену оператора мобильной связи при сохранении номера / УНИАН

В Украине с 1 декабря нынешнего года упрощаются условия смены мобильного оператора с сохранением номера телефона. Как сообщается на Правительственном портале, такой процесс может занимать только один день,.

Есть информация, теперь для подачи заявки физлицам понадобится только указать имя и фамилию, а минимальный срок замены номера составит один рабочий день, а не три−четыре, как сейчас.

Также с 1 декабря абоненты не должны будут уведомлять своего старого оператора о переносе номера. Обращаться нужно будет только к новому оператору. Договор с прошлой компанией будет расторгнут автоматически.

Физическое лицо, которое не пользуется контрактным обслуживанием, а пользуется предоплатой, для переноса номера должно будет предоставить только ФИО.

К слову, согласно последним данным, ежегодно мобильные операторы покидают более семи миллионов пользователей, часть из которых потенциально могла бы воспользоваться этой услугой. Ожидается, что новый порядок приведет к росту конкуренции между мобильными операторами и будет стимулировать улучшение качества услуг, которые получают украинцы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что после привязки SIM-карты к паспорту, зарегистрированный номер можно будет восстановить только с документом в магазине.

Добавим также, что согласно требованиям законодательства, зарегистрированный номер можно перенести в сеть другого оператора, а персонифицированный - нет.

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