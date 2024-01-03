В Украине выросла стоимость оформления биометрических документов: что изменилось

Изготовить ID-карту, вид на временное и постоянное проживание, а также удостоверение личности без гражданства в Украине стало дороже.

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В Украине поднялись цены на изготовление биометрических документов / коллаж: Главред, фото: МВД, УНИАН

С 1 января в Украине выросли цены на оформление некоторых биометрических документов. Подорожало оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, вида на временное и постоянное проживание, а также удостоверения личности без гражданства для выезда за границу. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Одной из главных причин подорожания является увеличение стоимости бланков для оформления этих документов, которые предоставляет полиграфический комбинат "Украина". Несмотря на изменение цен на бланки, стоимость административных услуг осталась неизменной.

Оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты за 20 рабочих дней будет стоить 504 гривны. За оформление в течение 10 рабочих дней придется заплатить 874 гривны. Это на 54 гривны больше по сравнению с предыдущими ценами.

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Первое оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты осуществляется бесплатно.

Новая стоимость документов / Фото: МВД

Также на 138 гривен подорожал вид на временное проживание в Украине и теперь стоит 1056 гривен, а вид на постоянное проживание – 1151 гривну (ранее 1013 гривен).

Цена на удостоверение личности без гражданства для выезда за границу выросла на 1530 гривен и теперь составляет 6867 гривен.

Государственная миграционная служба заметила, что люди, которые уже оплатили услуги и подали заявление на оформление документов до 31 декабря 2023 года, получат их по старой цене. Однако те, кто оплатил услугу до конца прошлого года, но не подал заявление, смогут доплатить по новым тарифам, которые будут действовать на момент подачи заявления.

Изменения для автомобилистов

Напомним, с 1 января 2024 года повысилась стоимость услуг Министерства внутренних дел. Выдача водительского удостоверения выросла до 230 грн, теоретический экзамен до 250 грн, а практический до 420 грн.

Также постановление МВД, вступившее в силу с 22 ноября, позволяет украинцам получать водительские удостоверения без курса в автошколе. Абитуриенты могут самостоятельно подготовиться к тесту и его сдаче в сервисном центре МВД.

Кроме этого, в Украине расширяется проект по прозрачным экзаменам на водительские права, начиная с 1 декабря. Это приложение теперь охватит всю страну. Полицейские подчеркивают, что использование видеокамер и аудиозаписи в помещениях для экзаменов гарантирует их честность и делает невозможным любое внешнее вмешательство.

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