УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине выросла стоимость оформления биометрических документов: что изменилось

Руслана Заклинская
3 января 2024, 23:56
Изготовить ID-карту, вид на временное и постоянное проживание, а также удостоверение личности без гражданства в Украине стало дороже.
В Украине выросла стоимость оформления биометрических документов: что изменилось
В Украине поднялись цены на изготовление биометрических документов / коллаж: Главред, фото: МВД, УНИАН

С 1 января в Украине выросли цены на оформление некоторых биометрических документов. Подорожало оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, вида на временное и постоянное проживание, а также удостоверения личности без гражданства для выезда за границу. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Одной из главных причин подорожания является увеличение стоимости бланков для оформления этих документов, которые предоставляет полиграфический комбинат "Украина". Несмотря на изменение цен на бланки, стоимость административных услуг осталась неизменной.

Оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты за 20 рабочих дней будет стоить 504 гривны. За оформление в течение 10 рабочих дней придется заплатить 874 гривны. Это на 54 гривны больше по сравнению с предыдущими ценами.

видео дня

Первое оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты осуществляется бесплатно.

В Украине выросла стоимость оформления биометрических документов: что изменилось
Новая стоимость документов / Фото: МВД

Также на 138 гривен подорожал вид на временное проживание в Украине и теперь стоит 1056 гривен, а вид на постоянное проживание – 1151 гривну (ранее 1013 гривен).

Цена на удостоверение личности без гражданства для выезда за границу выросла на 1530 гривен и теперь составляет 6867 гривен.

Государственная миграционная служба заметила, что люди, которые уже оплатили услуги и подали заявление на оформление документов до 31 декабря 2023 года, получат их по старой цене. Однако те, кто оплатил услугу до конца прошлого года, но не подал заявление, смогут доплатить по новым тарифам, которые будут действовать на момент подачи заявления.

Изменения для автомобилистов

Напомним, с 1 января 2024 года повысилась стоимость услуг Министерства внутренних дел. Выдача водительского удостоверения выросла до 230 грн, теоретический экзамен до 250 грн, а практический до 420 грн.

Также постановление МВД, вступившее в силу с 22 ноября, позволяет украинцам получать водительские удостоверения без курса в автошколе. Абитуриенты могут самостоятельно подготовиться к тесту и его сдаче в сервисном центре МВД.

Кроме этого, в Украине расширяется проект по прозрачным экзаменам на водительские права, начиная с 1 декабря. Это приложение теперь охватит всю страну. Полицейские подчеркивают, что использование видеокамер и аудиозаписи в помещениях для экзаменов гарантирует их честность и делает невозможным любое внешнее вмешательство.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
МВС биометрический паспорт ID-паспорт украинский паспорт
Реклама

Главное за день

Прозвучали очень сильные взрывы: РФ ударила ракетами по центру Харькова

Прозвучали очень сильные взрывы: РФ ударила ракетами по центру Харькова

23:13 Украина
НАТО созывает заседание Совета Украина-НАТО на фоне российских обстрелов

НАТО созывает заседание Совета Украина-НАТО на фоне российских обстрелов

21:35 Мир
Первые шаги на родной земле и звонки родным: трогательное видео с моментом прибытия военных

Первые шаги на родной земле и звонки родным: трогательное видео с моментом прибытия военных

21:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

01:43

Эксперт оценил, сможет ли Украина отбивать удары российских "Кинжалов"

00:03

"Бахнула" каре и челку: Анна Тринчер удивила резкой сменой имиджа после развода

03 января, среда
23:56

В Украине выросла стоимость оформления биометрических документов: что изменилось

23:26

Даша Астафьева жестким матом послала всех, кто устал смотреть на ужасы войныВидео

23:13

Прозвучали очень сильные взрывы: РФ ударила ракетами по центру ХарьковаФото

Россия терроризирует Украину "Кинжалами" и делает ставку на истощение "Patriot" - МельникРоссия терроризирует Украину "Кинжалами" и делает ставку на истощение "Patriot" - Мельник
23:05

"Европа сильно отстает": Туск призвал ЕС подготовиться к войне с Россией

22:58

"Не плачь, мама": военный впервые позвонил родным после возвращения из пленаФотоВидео

22:41

Одного из военных в российском плену подвергли пыткам - Лубинец об обмене с РФ

22:30

Только люди с "орлиным зрением" увидят 3 отличия: загадка на внимательность

Реклама
21:48

Комбинированным ударом по Украине РФ преследовала одну цель, это часть стратегии - СМИ

21:35

НАТО созывает заседание Совета Украина-НАТО на фоне российских обстрелов

21:35

Первые шаги на родной земле и звонки родным: трогательное видео с моментом прибытия военныхФотоВидео

21:00

"Украина не должна ничего бояться": Кулеба оценил риски президентства Трампа

20:59

Для чего стирать полотенца с уксусом: результат вас поразитВидео

20:57

Во Франции прокомментировали "обстрел" Белгорода: Медведев свирепствует

20:09

"Не краткосрочная задача": когда Украина получит F-16 - Defense Express

20:00

4 знака зодиака сорвут куш в январе: кто эти счастливчикиВидео

19:55

"До 1000 ракет": НАТО ответит на массированную воздушную атаку РФ по Украине

19:36

РФ готова атаковать энергетику в -16: в "Укрэнерго" рассказали о веерных отключениях

19:29

Засыплет снегом и зальет дождями: где врежет -8, а где потеплеет до +13

Реклама
19:21

Что ждет в будущем, если чешется нос: приметы, которые стоит знать

19:10

Какая возникла огромная ошибка в Украинемнение

19:08

Одно решение может спасти мир от Третьей мировой войны – Маломуж

19:06

39-летняя участница Холостяка-12 ждет ребенка: Варлей похвасталась животикомВидео

19:01

Лунный календарь 4 января 2024 года: почему стоит держать при себе ироничные шутки

18:59

ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях: оккупанты в истерике

18:31

Существует ли угроза наступления России на Чернигов и Киев: ответ эксперта

18:20

Плакали и обнимались: из российского плена вернулись 230 украинских военныхФотоВидео

18:15

Кому повезет в 2024 году: для 3 знаков зодиака этот год станет лучшим в жизни

18:04

Любовница Путина Кабаева была на "голой" вечеринке Ивлеевой: как ее накажут

18:00

Желтые пятна исчезнут за минуту: чем нужно полить подоконник

17:57

RUSI: война в Украине не в "тупике", ВСУ нельзя останавливаться на поле боя в 2024-м

17:56

Как варить глинтвейн на вине: нюансы от настоящих профессионалов

17:34

Только люди с высоким IQ могут найти клубнику среди арбузов: веселая оптическая иллюзия

17:31

Понадобится мыло и зеркало: как определить жесткость воды дома

17:20

Разминирование Черного моря: ВМС Украины озвучили сроки

17:12

"Разведка мощная": полковник раскрыл подготовку нового ракетного теракта РФ по Украине

16:47

Следствие работы ВСУ: в ВМС сказали, почему РФ уже не бьет ракетами из флота

16:40

Враг начал наступление на новом направлении: аналитик оценил ситуацию под Авдеевкой

16:30

"Кинжалы" в дефиците: Коваленко рассказал, когда РФ может повторить ракетный удар

Реклама
16:23

Сколько можно цитрусовых в день: количество, которое может навредить

16:11

У Туска призвали передать Украине дальнобойные ракеты: Захарова истерит про удары

15:56

Залужный перед войной несколько раз ездил в Чехию: чиновник раскрыл, о чем договаривались

15:53

Партия "Единая Россия" активизировала набор в собственную ЧВК: что предлагают россиянам

15:51

Это очень вкусно: шикарная и самая быстрая закуска от которой все в восторгеВидео

15:19

Не сумасшедшие, а гурманы: для чего люди добавляют яичную скорлупу в кофе

15:18

Это нельзя делать 4 января, чтобы не потерять здоровье: важные приметы и запреты

14:59

Кому категорически нельзя есть яйца: врачи дали окончательный ответ

14:59

Деньги на пенсии пока будут, но проблемы появятся в другом: чем грозит остановка помощи ЕС

14:59

Филипп Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять