Услуги сервисных центров МВД станут дороже: что изменится с 1 января

С января 2024 года украинцам придется выложить больше денег за услуги сервисных центров МВД.

https://glavred.info/ukraine/uslugi-servisnyh-centrov-mvd-stanut-dorozhe-chto-izmenitsya-s-1-yanvarya-10528865.html Ссылка скопирована

Правительство повысит стоимость услуг для автомобилистов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

С 1 января 2024 года планируется повышение стоимости ряда услуг, предоставляемых Министерством внутренних дел. Среди них выдача водительских прав, регистрация / перерегистрация транспортных средств, принятие теоретического и практического экзаменов. Об этом речь идет в постановлении правительства №1386 от 27 декабря.

В частности, выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами повысится с 26 до 230 грн. Прием теоретического экзамена будет стоить 250 грн вместо прошлых 13 грн. Стоимость приема практического экзамена увеличится с 13 до 420 грн.

Также возрастет стоимость регистрации, перерегистрации колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятия с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок. С 1 января она поднимется с 200 и будет стоить 350 грн.

видео дня

Важные изменения для автомобилистов

Напомним, в Украине обновили правила дорожного движения. Изменения внесены с целью приближения украинского законодательства к стандартам Европейского Союза и были подтверждены Министерством внутренних дел Украины.

Также новое постановление, которое действует с 22 ноября, позволяет украинцам получать водительские удостоверения без прохождения курсов в автошколах. Вместо этого, абитуриенты могут самостоятельно подготовиться к теоретическому тесту и сдать его в сервисном центре МВД.

Как сообщал Главред, Украина усовершенствовала процедуру получения водительских удостоверений, делая ее более удобной через приложение "действие". Теперь граждане могут не только заказать замену водительского удостоверения, но и выбрать способ его получения: курьерскую доставку или получение в отделении "Укрпочты".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.