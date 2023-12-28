Услуги сервисных центров МВД станут дороже: что изменится с 1 января

С 1 января 2024 года планируется повышение стоимости ряда услуг, предоставляемых Министерством внутренних дел. Среди них выдача водительских прав, регистрация / перерегистрация транспортных средств, принятие теоретического и практического экзаменов. Об этом речь идет в постановлении правительства №1386 от 27 декабря.
В частности, выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами повысится с 26 до 230 грн. Прием теоретического экзамена будет стоить 250 грн вместо прошлых 13 грн. Стоимость приема практического экзамена увеличится с 13 до 420 грн.
Также возрастет стоимость регистрации, перерегистрации колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятия с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок. С 1 января она поднимется с 200 и будет стоить 350 грн.
Важные изменения для автомобилистов
Напомним, в Украине обновили правила дорожного движения. Изменения внесены с целью приближения украинского законодательства к стандартам Европейского Союза и были подтверждены Министерством внутренних дел Украины.
Также новое постановление, которое действует с 22 ноября, позволяет украинцам получать водительские удостоверения без прохождения курсов в автошколах. Вместо этого, абитуриенты могут самостоятельно подготовиться к теоретическому тесту и сдать его в сервисном центре МВД.
Как сообщал Главред, Украина усовершенствовала процедуру получения водительских удостоверений, делая ее более удобной через приложение "действие". Теперь граждане могут не только заказать замену водительского удостоверения, но и выбрать способ его получения: курьерскую доставку или получение в отделении "Укрпочты".
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