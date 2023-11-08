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Влепят 17 тысяч: за что в Украине отныне будут штрафовать продавцов авто

Елизавета Бельмас
8 ноября 2023, 19:09
В Украине некоторых продавцов автомобилей будут наказывать большими штрафами.
За что в Украине отныне будут штрафовать продавцов авто
За что в Украине отныне будут штрафовать продавцов авто / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Всем известная мировая практика сбивания пробега на автомобиле перед его продажей с целью повышения цены, кажется, подошла к концу. В Украине решили бороться с этим противозаконным явлением.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который будет предотвращат сбивание пробега на транспорте, который уже был в использовании.

Детали нового законопроекта

В Верховной Раде предложили дополнительно внести в административный кодекс Украины новые нормы, которые предполагали бы ответственность за фальсификацию пробега.

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Какие штрафы ждут украинцев

За фальсификацию хотят ввести штраф от 8500 до 17000 гривен в 2023 году, а точнее от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов граждан. Сегодня, 8 ноября, законопроект отправили на рассмотрение Комитета.

Для справки, в странах Европы за подобное нарушение давно наказывают. Например в Германии за фальсификацию показателей могут на пят лет лишить свободы. Во Франции за подобную "выходку" грозит один год тюрмы.

Напомним, Кабинет министров не так давно внес в Верховную Раду проект изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Штрафовать теперь хотят за незаконное использование зарегистрированных брендов.

Также скоро в приложении "Дія" украинцы смогут платить административные штрафы. О новой услуге для граждан сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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