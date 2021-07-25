В Украине взлетели цены на мясо: какая стоимость на рынках

Мясо дорожает из-за стоимости зерновых / УНИАН

В Украине стремительно дорожает мясо. В частности, взлетели цены на мясо крупного рогатого скота. Так, цена на говядину уже достигает 102,71 грн/кг. Эксперты утверждают, что прошлогодний показатель стоимость превысила на 16%, а цену прошло недели - на 1%.

Об этом пишет agronews.ua со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По состоянию на начало июля средняя закупочная цена говядины составила 42,6 тыс. грн/тонна. Это без учета НДС.

Исходя из данного показателя, за год стоимость говядины выросла на 10%, за месяц - на 2%, за неделю - на 1%.

При этом, цены отличаются по регионах.

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Мясо на Юге дешевле данного показателя - 36,75 тыс. грн. А вот в Центре - наоборот дороже - 49,88 тыс. грн.

На украинских прилавках за говядину просят до 102,71 грн/кг. В то же время в центральных областях стоимость достигает 115,77 грн. В северных - 101,45 грн. А вот на Востоке мясо можно купить по наиболее доступной цене - за 98,25 грн/кг. Еще дешевле на Западе - 95,38 грн.

Напомним, рекордсмены этого лета – сахар и подсолнечное масло. Пожарить блины станет на 90% дороже, чем в прошлом году. Заоблачные цены на масло – а это 70 гривен за литр.

Чего ожидать от цен на продукты украинцам осенью:

С сентября продукты снова прибавят в цене. И если на сахар и масло цена не изменится, на 20% могут подорожать мясо, молоко и яйца. В свою очередь цена на овощи и фрукты, по словам эксперта, будет зависеть от новых урожаев и погоды.

Как признаются украинцы, есть и своя экономия – несмотря на цены есть меньше не стали, зато ищут скидки и акционные предложения. Холодная весна, погодные условия, транспортные расходы и подорожание продовольствия во всем мире – так экономисты объясняют ситуацию с продуктами в Украине.