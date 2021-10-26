В Украину из РФ завезли "ядовитую" гречку: что нашли в крупе

Подробности сообщили в Госпродпотребслужбе Харьковской области / Униан

В Украину завезли зараженную опасным аллергеном гречку из России. В грузе с крупой обнаружили ядовитое растение – амброзию полинолистую.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, опасный груз прибыл на железнодорожную станцию "Волчанск" еще 20 октября.

"20.10.2021 государственными фитосанитарными инспекторами отдела фитосанитарных мероприятий на границе Управление фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области при проведении фитосанитарного контроля груза с гречкой в количестве 130,78 т, который прибыл на железнодорожную станцию АО "Волчанка" "Укрзализныця" из Российской Федерации, обнаружен регулируемый вредный организм — амброзию полинолисту", — говорится в сообщении.

Как заверили в ведомстве, к грузу применили фитосанитарные процедуры. На основании выявленного нарушения составили нотификацию.

Чем опасна амброзия

Амброзия полинолиста (Ambrosia artemisiifolsa) – это ядовитое растение из семейства астровых. Ее пыльца вызывает у людей аллергию, во время цветения у некоторых наблюдается заболевание, называемое амброзионным поллинозом.

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50% процентов гречки, которую мы потребляем − российского производства - эксперт

За последние два года цена на гречаную крупу постоянно росла — от 10 гривен до 50 гривен. Гречка может подорожать на 20-30% — такой рост прогнозирует исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

"50% процентов гречки, которую мы потребляем − российского производства. Последние два РОКМ, когда она уменьшила производство на нашем рынке ощущается значительный дефицит. Отсюда и рост цен", — говорит он.