В Украину поступят противорадарные ракеты, которых ранее в ВСУ не было - Резников

Резников анонсировал поставки противорадарных ракет / Коллаж Facebook/reznikovoleksii, Генштаб ВСУ

Украина получит специальные противорадарные ракеты, которые ранее западные партнеры еще не передавали для ВСУ. Такие ракеты помогут получить преимущество на фронте для контрнаступления. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников во время телемарафона.

С помощью этих ракет ВСУ смогут "ослепить" врага.

"На основании этого уровня доверия нам будут продолжать давать помощь. И вы точно видели объявлен пакет, если я не ошибаюсь, на 270 млн долларов с подписью президента Соединенных штатов о том, что мы получим дополнительно еще четыре HIMARS, мы получим специальные противорадарные ракеты, которых раньше у нас было. Это позволит нам с вами эффективно разрушать врага, его систему радаров, ослепрлять по сути врага, что даст нам возможность потом получить преимущество для контрнаступления", - сказал Алексей Резников.

Читайте такжеВ Германии ошарашили заявлением о торможении поставок оружия в Украину: будет только в конце года

Военная помощь Украине

20 июля США и союзники обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, 12 из них уже находятся на украинской территории.

Руководство Военно-воздушных сил США не исключает возможность поставок украинской армии в рамках военной помощи американских военных самолетов А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готов к обсуждению этого вопроса с украинской стороной.

Испания может передать Украине около 30 единиц тяжелой военной техники, а именно – 10 танков Leopard и около 20 гусеничных бронетранспортеров M113.

Министерство обороны Германии отказалось поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. Министр обороны страны Кристин Ламбрехт объяснила отказ интересами безопасности Германии.

Напомним, в Украине наконец прибыли три немецкие зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard с 15. К ним также передали десятки тысяч снарядов.

Польша передала Украине танки PT-91 Twardy. Они уже должны быть в нашей стране. Сама Польша планирует покрыть свой дефицит танков путем поставок из Южной Кореи.

Другие новости: