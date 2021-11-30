В Украину завезли тонны опасных кабачков - они уже на прилавках

На прилавках магазинов Украины оказались турецкие кабачки с нитратами / Фото ua.depositphotos.com

В Украину из Турции завезли 16 тонн свежих кабачков, представляющих опасность для здоровья. Овощи уже могли попасть на прилавки в магазинах, супермаркетах и на базарах.

В двух партиях импортируемых продуктов был обнаружен высокий уровень нитратов, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Так, согласно экспертному заключению от 25.11.2021 г., кабачки свежие весом 15 900 кг по физико-химическому показателю (нитраты) не соответствуют Государственным санитарным правилам и нормам. Импортер – ООО Алекс-Компани.

Южное межрегиональное главное управление призвало операторов рынка, продающих кабачки, изъять овощи из обращения.

Фото pmgu.dpss.gov.ua

Фото pmgu.dpss.gov.ua

Как сообщал Главред, в начале ноября в Украину завезли партию куриного мяса, которое заражено сальмонеллой. Более тонны такой курятины обнаружили в Одесской области. Кроме того, мясо могло попасть на прилавки магазинов на территории Волынской области.

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