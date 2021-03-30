В Винницкой области пьяный водитель сбил насмерть двоих детей

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 13:00 в селе Росоша Липовецкой территориальной громады.
В Винницкой области пьяный водитель совершил наезд на двоих детей, которые двигались на велосипеде. От полученных телесных повреждений они погибли на месте происшествия, пишет пресс-служба Национальной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось около 13:00 в селе Росоша Липовецкой территориальной громады. 20-летний водитель автомобиля Skoda насмерть сбил двух мальчиков 6 и 7 лет, которые на велосипеде переезжали проезжую часть дороги.
Отмечается, что после этого иномарка съехала в кювет и загорелась, однако сам водитель не пострадал. В организме мужчины выявлено 1,76 промилле алкоголя. На данный момент он задержан.
Следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - до 12 лет лишения свободы.
Правила движения - о чем ранее писал Главред:
- В июле 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2695, который предполагает усиление ответственности водителей и существенно расширяет права полицейских на дорогах.
- Согласно документу, украинцев полиция сможет останавливать в профилактических целях и без всяких оснований проверять документы. В том числе в ночные часы и в праздничные дни. Однако во втором чтении 16 февраля данную поправку депутаты не проголосовали.
- Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова, в феврале 2020 года заявлял о том, что в Украине планируется отмена обязательных писем нарушителям правила дорожного движения.