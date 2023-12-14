В Воздушных силах пояснили, почему стало сложно сбивать вражеские дроны Shahed

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что сложные погодные условия крайне затрудняют сбивание российских дронов Shahed.

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По словам Юрий Игната, есть такой термин "нелетная погода" / коллаж Главред, скриншоты из видео и Mil

Погодные условия, в том числе снег и туман, затрудняют процесс уничтожения украинскими воинами российских беспилотников типа Shahed. Особенно погода вызывает трудности для авиации. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, есть такой термин "нелетная погода". Как говорит офицер, тут речь идет об осложнениях для работы авиации. Для зенитно-ракетных комплексов, на которых работают мобильные огневые группы, туман и плохая видимость – тоже проблема, ведь им нужна визуальная привязка к цели.

Усложняет работу еще и то, подчеркивает офицер Игнат, что враг атакует в основном ночью.

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"Но, как видите, результаты у наших бойцов все равно есть. Поэтому приспосабливаются ко всему наши защитники", – добавил спикер ВС.

Кроме того, говорит офицер, враг использует разные тактики, чтобы нанести максимальный ущерб.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось о том, что ночью с 11 на 12 декабря российские войска совершили атаку на территорию Украины с помощью беспилотников-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить 9 из 15 беспилотников.

По данным военных, оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе из оккупированного Крыма. На этот раз пуски были осуществлены из района Балаклавы.

Как известно, 11 декабря оккупанты совершили атаку на Украину дронами и баллистическими ракетами. Все цели врага были уничтожены с помощью ПВО. Беспилотники "Shahed" запустили из оккупированного Крыма, из районов Чауда и Бельбек. Зафиксировано 18 выпусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Напомним, ранее в Киеве прогремело 10 взрывов. Глава Киевской городской военной администрации, Сергей Попко сообщал, что российские оккупанты попытались осуществить ракетный удар по Киеву по аналогичному сценарию с предыдущей атакой месяц назад, выпустив баллистические ракеты по столице.

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