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В ВСУ бьют тревогу из-за ситуации на Донбассе

30 сентября 2020, 19:00

На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Обстрел, Донбасс
На Донбассе сохраняется возможность военных действий / Штаб ООС

Несмотря на перемирие, которое действует на Донбассе, все же сохраняется возможность возобновления боевых действий. Хотя, за последние два месяца активность боевиков значительно снизилась.

Об этом заявил главнокомандующий ВCУ Руслан Хомчак на встрече армейского руководства Вышеградской группы в Варшаве, передает пресс-центр Генштаба в Facebook.

Сообщается, что он проинформировал партнеров о ситуации на Донбассе и российской агрессии.

"На линии разграничения в Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность восстановления локальных боевых действий остается", - подчеркнул Хомчак.

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Он также отметил тревожную ситуацию с распространением COVID-19 на оккупированных территориях Донбасса. По его словам, в ОРДЛО происходит глубокий экономический кризис и катастрофическое разрушение социальной инфраструктуры.

Ситуация на Донбассе - что было ранее:

  • В субботу, 26 сентября, президент Владимир Зеленский был с визитом на Донбассе. Он посетил позиции украинских военнослужащих и провел совещание по вопросам работы ТКГ.
  • Примечательно, президент заявил, что на Донбассе на тот момент 62-й день соблюдается режим прекращения огня. По мнению Зеленского, это свидетельствует о движении ситуации по направлению к миру.
  • Напомним, 6 сентября боевики обстреляли украинские позиции в Красногоровке на Донбассе и нарушили режим прекращения огня на 42-е сутки.
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