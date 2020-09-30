В ВСУ бьют тревогу из-за ситуации на Донбассе

На Донбассе сохраняется возможность военных действий / Штаб ООС

Несмотря на перемирие, которое действует на Донбассе, все же сохраняется возможность возобновления боевых действий. Хотя, за последние два месяца активность боевиков значительно снизилась.

Об этом заявил главнокомандующий ВCУ Руслан Хомчак на встрече армейского руководства Вышеградской группы в Варшаве, передает пресс-центр Генштаба в Facebook.

Сообщается, что он проинформировал партнеров о ситуации на Донбассе и российской агрессии.

"На линии разграничения в Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность восстановления локальных боевых действий остается", - подчеркнул Хомчак.

Читайте такжеБольшинство украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия: свежий опрос

Он также отметил тревожную ситуацию с распространением COVID-19 на оккупированных территориях Донбасса. По его словам, в ОРДЛО происходит глубокий экономический кризис и катастрофическое разрушение социальной инфраструктуры.

Ситуация на Донбассе - что было ранее: