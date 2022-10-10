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В ВСУ объяснили, почему Путин поспешил с ракетными ударами по Украине

10 октября 2022, 15:56

Российские террористы для ударов по Украине применяют ракеты Х101 и Х555.

Владимир Путин, ракета
Владимир Путин устроил ракетный террор в Украине / Reuters, УНИАН

Президент России Владимир Путин планировал устроить ракетный террор в Украине во время холодов, однако взрывы на Крымском мосту заставили его быстрее нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

"Еще тепло на улице. Возможно, они хотели сделать это чуть позже, но ситуация с Крымским мостом подогрела кровожадность кремлевского диктатора, и с 6 утра видим одну из самых массированных ракетных атак", — рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он уточнил, что российские террористы для ударов по Украине применяют ракеты Х101 и Х555, запускаемые со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также россияне прменяют ракеты "Калибр" из Черного моря, а еще "Искандер", С300 и "Торнадо".

"Мы видим, что цели – объекты энергетической инфраструктуры. Хочу напомнить, сколько стоит одна ракета: "Калибр" – 6 млн долларов, Х101 – 13 млн долларов. Можете представить, сколько сейчас они миллионов выпускают... Ничего не жалко для того, чтобы внести панику и сломать в тылу внутри страны. Не удается это сделать с армией, они хотят воевать против украинского народа", — заявил Игнат.

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.

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