УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В ВСУ пояснили, почему мужчинам принудительно вручают повестки на улицах

14 августа 2022, 22:02

В Украине продолжают вручать повестки в торговых центрах, возле церквей, на улицах, заправках, блокпостах – в любых местах, где это не запрещено законами.

Белый билет, военкомат
В ВСУ пояснили, почему мужчинам принудительно вручают повестки на улицах / коллаж фото УНИАН

Вручать повестки по домашним адресам военнообязанных не очень результативно, а военкоматы для достижения цели по мобилизации "ищут самый эффективный способ". Об этом в интервью Liga сказал начальник Управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

"Особенно легко это сделать, когда нарушается общественный порядок – например, комендантский час. Но это не означает, что всем этим людям вручают повестки, чтобы призвать их в ВСУ", – подчеркнул он.

Как заявил он, руководство военкоматов выбирают многолюдные места, где вместе с органами полиции можно проверить документы у каждого мужчины, установить личность и вызвать в военкомат.

"Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто бы не ловил их на улицах", – говорит Горбач

Он пояснил, что в 95% случаях мужчинам с повесткой нужно явиться в территориальный центр, чтобы там только уточнили его военно-учетные данные. Затем их отпускают домой.

Военное положение в Украине

12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.

В случае утверждения Радой инициатив президента военное положение и мобилизацию в Украине продлят до 21 ноября.

Напомним, Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:47

Очередь более 25 км: россияне массово бегут из Крыма

22:41

В Украине значительно сократилось производство пива и мяса: производители рассказали о проблемеВидео

22:15

Следующие 2 недели будут решающими для Херсонской области - ХланьВидео

22:02

В ВСУ пояснили, почему мужчинам принудительно вручают повестки на улицах

21:45

Поплавал и попал в реанимацию: в Украине бушует опасная инфекцияВидео

Реклама
21:39

Кричала со сцены "Слава Украине" на чистом украинском языке: мама Королевой ушла в отрывВидео

21:21

"За несколько дней до гибели встретился с Зеленским": на войне погиб один из лучших летчиков ВСУВидео

21:00

"Россияне в бешенстве": партизаны взорвали очередной мост под Мелитополем - АрестовичВидео

20:34

Русский пропагандист по дурости навел ВСУ на штаб "вагнеровцев": в Сети говорят о больших потерях

20:33

"Почему нас не пускают": российская спортсменка устроила истерику из-за войны в УкраинеВидео

20:22

Работники Росатома координируют обстрелы Запорожской АЭС - инженер станцииВидео

19:44

Лучше всего запастись на зиму продуктами: эксперт рассказал, что будет дорожатьВидео

19:43

Почему не стоит отказываться от радостей жизни во время войны - рассказывает звездная психологиняВидео

19:28

В курортной Затоке на пляже два человека подорвались на мине: есть погибшие и пострадавшие

19:21

Путин загнан в угол, мечется и готов реализовать страшный планмнение

19:19

Неприятности на ровном месте: 3 знака зодиака, которые попадают в неловкие ситуацииВидео

19:12

В украинской армии объяснили, до каких пор будут проводить мобилизациюВидео

19:12

У Зеленского отреагировали на решение Польши прекратить выдачу виз россиянамВидео

19:04

Гороскоп на завтра, 15 августа 2022: Овнам – вещие сны, Львам – деньги, Козерогам – испытанияВидео

18:55

Подробности обстрела Энергодара: оккупанты убили работника Запорожской АЭС и его собакуВидео

Реклама
18:32

За 3 дня облетел Украину и дал более 10 тысяч автографов: рекорды Дмитрия Комарова и Мира наизнанку

18:27

Анна Тринчер показала фото с дня рождения в соблазнительном купальнике

18:17

Шоу с задержанием Гиркина: кому и чем в России выгоден этот спектакльмнение

18:11

"Остались одни ноги": в России родители отказались от сына-оккупанта, чтобы получить компенсациюВидео

18:07

В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв: над портом поднялся столб дыма

17:38

Военное положение в Украине продлят: комитет Рады принял решениеВидео

17:30

Перемещают эшелоны техники и ракеты: в Беларуси заметили серьезную военную активностьВидео

17:19

Как быстро выучить польский язык: 7 полезных лайфхаков

17:17

Украина будет плавать: синоптики предупредили о грозах и мощном граде всю неделюВидео

17:04

Как почистить и постирать перьевую подушку в домашних условиях: 10 главных правил

17:03

Лунный календарь стрижек на август 2022: лучшие дни для новой прически

16:57

"Это не по-мужски": Украина жестко отреагировала на заявления Беларуси о "непричастности" к войнеВидео

16:50

Что будет с ценами на бензин и солярку после возвращения Радой акциза: комментарий экспертаВидео

16:41

Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдатьВидео

16:35

Оккупанты РФ накрыли Энергодар мощным огнем: есть раненые и разрушенияВидео

16:16

Дзидзьо и Пономарев "заставили" Огневич послать "русский корабль" в водное "эротическое путешествие"Видео

16:04

Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные

15:59

"Окончательно непроездной": стали известны детали нового удара по Антоновскому мостуВидео

15:52

Арабский "Шейх" уничтожает оккупантов на фронте и тренирует воинов перед боем

15:40

"Я так просто не сдамся": Галкин начинает "войну" с россиянамиВидео

Реклама
15:36

Будет сугбо "постель": Таролог спрогнозировала, сойдутся ли снова Дантес и ДорофееваВидео

15:33

Олимпийский чемпион зашкварился неожиданным заявлением о "хороших русских"

15:19

Репетиция освобождения Херсона: Пионтковский сказал, почему Путин "проглотил" взрывы в КрымуВидео

15:12

Польша прекратит выдачи виз россиянам - МИД страны

14:59

Умерла звезда сериала Беверли-Хиллз

14:55

Приметы на 15 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу и деньги привлечьВидео

14:44

"Офицеров прячут": командира защитников Мариуполя Прокопенко вывезли в РФВидео

14:38

Жадные коллаборанты на Харьковщине отравились "гуманитаркой" из России

14:38

Били и желали смерти: в Швейцарии россияне и белорус напали на украинцевВидео

14:36

Лунный посевной календарь на сентябрь 2022: лучшие дни для садовода и огородника

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтра
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять