В ВСУ пояснили, почему мужчинам принудительно вручают повестки на улицах

В Украине продолжают вручать повестки в торговых центрах, возле церквей, на улицах, заправках, блокпостах – в любых местах, где это не запрещено законами.
Вручать повестки по домашним адресам военнообязанных не очень результативно, а военкоматы для достижения цели по мобилизации "ищут самый эффективный способ". Об этом в интервью Liga сказал начальник Управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.
"Особенно легко это сделать, когда нарушается общественный порядок – например, комендантский час. Но это не означает, что всем этим людям вручают повестки, чтобы призвать их в ВСУ", – подчеркнул он.
Как заявил он, руководство военкоматов выбирают многолюдные места, где вместе с органами полиции можно проверить документы у каждого мужчины, установить личность и вызвать в военкомат.
"Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто бы не ловил их на улицах", – говорит Горбач
Он пояснил, что в 95% случаях мужчинам с повесткой нужно явиться в территориальный центр, чтобы там только уточнили его военно-учетные данные. Затем их отпускают домой.
Военное положение в Украине
12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.
В случае утверждения Радой инициатив президента военное положение и мобилизацию в Украине продлят до 21 ноября.
Напомним, Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.
15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.
В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.
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